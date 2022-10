Hassam respondió con humor a los fuertes comentarios de su exesposa

Los divorcios son procesos muy complejos que viven cientos de parejas cuando ya no se entienden más o deciden ponerle fin a su relación por diferentes razones. Pero cuando ya están cada uno por su lado, suelen ‘sacarse los trapitos al sol’, como se dice coloquialmente en Colombia. Eso es lo que ha venido sucediendo con el humorista Hassam y su exesposa Tatiana Orozco, con quien tiene dos hijas.

El asunto es que lo que inicialmente fue algo tranquilo, empezó a volverse un tema mediático porque ambos empezaron a decir cosas el uno del otro, pues recientemente Tatiana hizo unas declaraciones mediante un live en Instagram en donde afirmó que él era “un maltratador”.

El exparticipante de MasterChef Celebrity se toma todo con humor y le contestó indirectamente a su expareja con una publicación que hizo desde su cuenta de Instagram en la que compartió una imagen de cuando era niño y le faltaban algunos dientes.

Lo curioso del tema fue el caption que acompañaba la imagen que decía: “Hay cosas que no puedo negar, es cierto, yo no tenía dientes… Pero siempre me reí de todo”, lo que podría considerarse como la respuesta a las declaraciones que hizo su exmujer en días anteriores.

Sumado a ello, había una segunda imagen que llevaba una frase que afirmaba: “Defiéndete con la sonrisa, ataca con el silencio y vence con la indiferencia”, la misma tenía a un hombre de avanzada edad, haciendo ‘pistola’ con su dedo corazón, una frondosa barba y en blanco y negro, destacando la palabra ‘indiferencia’ que tenía un color amarillo.

Además, su mensaje fue que ahí, en su publicación, sus seguidores podían “poner toda su indignación en los comentarios, eso no los va a hacer mejores personas, pero seguramente los hará sentir felices y esa es mi labor”. Además, aprovechó para invitarlos a que “sonrían”, porque “es viernes”.

Y es que su exesposa comentó el pasado 6 de octubre en Twitter: “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental, de machista, de baja persona. Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite, ja, ja, ja, no sea lámpara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga”, haciendo alusión a un video en el que el humorista se limpia “las lágrimas” con billetes de 50 mil.

En medio de la situación, la expareja de Gerly Hassam (su nombre de pila), entre otras cosas, aseguró: “Él siempre ha tenido la oportunidad de hablar, de ser escuchado. Sé que habrá personas de un lado, del otro, pero solo me interesa tener seguidores de calidad, que hagan parte de mi comunidad. Nunca han escuchado mi versión, ni mi historia”.

“Él dice que no es un hombre maltratador y sí es un maltratador. Sí hubo múltiples infidelidades por parte de él y, al final, también yo, porque duré dos años separada, conocí a alguien y, cuando tratamos de volver, no se pudo”, agregó.

Todo ello, pese a que reconoció que el exparticipante de Sábados Felices era un buen padre, muy proveedor y protector con sus dos hijas. Además, destacó que Hassam tenía dones y talentos para hablar, para dirigirse al público y para enrollar a los espectadores con sus relatos; y que todo con Gerly fue bonito e inesperado, ya que cuando empezó su relación vivieron en la casa de su padre, salieron adelante como cualquier pareja y lucharon por un futuro.