Hay preocupación por la salud de Julio Iglesias, ¿qué se sabe?

Durante el séptimo mes de cada año, la imagen de Julio Iglesias se hace viral gracias a los populares memes que se basan en su nombre y rostro para imprimir un poco de humor en las redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión, el afamado artista español es tema de discusión por algo completamente diferente. Al parecer, el intérprete de éxitos como Me olvidé de vivir y Con la misma piedra no está pasando por su mejor momento en cuestiones de salud. Así lo aseguró el periodista Jorge Rial, en el programa Argenzuela del canal argentino C5N.

Según relató Rial, una persona bastante cercana a Julio Iglesias fue a visitarlo a su mansión en Miami. Sin embargo, la supuesta escena con la que se encontró era algo que no esperaba.

Cuando esta persona se dirigía hacia el jardín de la mansión, en donde Julio Iglesias descansaba, se dio cuenta de que el artista estaba en una silla de ruedas, al parecer, debido a que tendría algunos problemas de movilidad.

“Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así”, comentó la fuente cercana a Julio Iglesias citada por Jorge Rial.

Sin ofrecer mayores detalles, la noticia sobre el supuesto estado de salud de Julio Iglesias motivó la preocupación de sus fanáticos. No obstante, por el momento, no se ha publicado algún tipo de información oficial desde las redes sociales o sitio web del artista.

“Llegó julio”: los memes de Julio Iglesias no se hicieron esperar

Como ya es habitual desde hace algunos años, los memes empezaron a ser parte del lenguaje con el que los internautas se expresan en las redes sociales. Dan a las personas un momento de diversión y ponen a flotar la creatividad de quienes los publican.

El pasado primero de julio, las plataformas de contenido digital se inundaron de miles de imágenes que, aludiendo al famoso cantante español Julio Iglesias, le dieron la bienvenida al séptimo mes del año con un poco de humor.

Por ejemplo, la actriz, escritora y presentadora colombiana Isabella Santodomingo publicó en su cuenta oficial de Instagram un post que alude a los memes relacionados con el cantante que dejan estos días.

“Como ya casi llega… aquí les dejo la selección de “Julio” (Se aceptan sugerencias de posts y/o de más memes para una próxima selección de ‘Julio’)”, escribió Santodomingo en el post que va acompañado de varias imágenes graciosas sobre el tema.

Es así como frases como “Julio viene con...” o “Se viene julio” son las que acompañan todo tipo de bromas relacionadas con la realidad actual y que por supuesto son animadas con la imagen del intérprete en diferentes facetas.

“Los chistes de Julio Iglesias porque ya viene Julio”, “¡Mañana es 1.° de julio y todo Twitter se llenará de memes de Julio Iglesias!”, “Para continuar con los meses de Julio Iglesias, que nadie soporta, pero todos mandan”, “Bueno, desde el viernes pueden silenciar o dejar de seguir: el feed será de los memes de Julio Iglesias”, escribieron algunas personas en Twitter.

En una ocasión, Julio Iglesias se refirió al tema, siendo consciente de que es muy probable que cada 30 de junio o 1.° de julio se vuelva tendencia. Sus declaraciones fueron dadas en diálogo con la revista Hola, donde le indagaron sobre su opinión acerca de las imágenes donde él, por su nombre y ser una figura pública de gran reconocimiento a nivel mundial, es el principal protagonista.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, señaló, aceptando el tema al parecer con un poco de resignación. “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, agregó el cantante al mismo medio.