Hijo de Totó la Momposina expuso delicada condición que sufre su madre y pidió ayuda para traerla a Colombia

Hijo de Toto la Momposina habló de enfermedad que padece su madre

“ Ella se retiró por una condición llamada afasia, que es una rama de Alzheimer, una condición del cerebro que no le permite expresarse. Esta incide en la comunicación, porque no le llega la información de las cosas ”, mencionó.

Sin embargo, su familia no contaba con los recursos económicos para trasladarla a su tierra, por lo que recurrían a terceros para que los ayudaran en varios aspectos. “Posiblemente, venga, pero ella en Colombia no tiene salud, no tiene pensión, y no tiene los recursos mínimos para su atención”, dijo.