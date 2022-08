Hijo de Valerie Domínguez sorprende con su talento para la batería

Thiago, el hijo de la actriz y presentadora Valerie Domínguez con Juan David ‘el Pollo’ Echeverri, ha cautivado las redes sociales con sus ocurrencias. Sus padres lo perfilan como todo un influencer, pues a su corta edad ha demostrado sus dotes histriónicos.

En el perfil de Instagram que le crearon sus papás, el menor sorprendió con un talento que seguramente tendrá a un vecino con dolor de cabeza y a la ex Señorita Colombia cambiando de ollas constantemente.

El pequeño Thiago, de un año de edad, ha demostrado tener una chispa única y seguramente esto le sacará más de una cana a la ex reina de belleza. El video que se compartió en el perfil de Instagram del niño, que ya cuenta con más de 92 mil seguidores, muestra los dotes de rockero del menor y es que en el corto clip se le ve como “toca la batería”.

Al niño se le ve tirado en el piso y con unos utensilios de cocina en la mano como si fueran baquetas. Por otro lado, las ollas y sartenes son tomados por el menor como una batería de la banda Blink 182. De fondo, Valerie Domínguez y ‘el Pollo’ Echeverri pusieron el tema All the small things de la agrupación estadounidense de pop punk.

Al menor se le podía ver emocionado tocando con todas sus fuerzas, pero un evento inesperado le hizo parar. Con una de las cucharas de palo con las que estaba tocando se golpeó un dedo. La ex Señorita Colombia fue a darle un mimo a su bebé, luego de que este le indicara que se había lastimado. Por suerte solo fue un pequeño ‘machucón’ que no pasó a mayores. Valerie Domínguez se ha mostrado feliz desde que a la vida de ella y su pareja llegó Thiago con sus ocurrencias.

“A los vecinos les encanta esto”

“Los niños envidiosos dirán que no soy yo el que está tocando la batería”, fueron las palabras con las que se acompañó el video, que ya tiene más de 32 mil reproducciones en Instagram. Varios seguidores del pequeño reaccionaron a la curiosa publicación. “Ese Thiago es un muñeco, le quedó súper lindo ese corte de cabello… Que Dios bendiga a ese bebé hermoso y a esos papás bellos”, “que pecaito los deditos, hermoso baterista”, “es muy bello, está desarrollando muy bien su motricidad, me encanta su energía”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

“No prendemos el televisor”: esposo de Valerie Domínguez reveló por qué no ve ‘Te la dedico’

En medio de una dinámica de preguntas y respuesta en Instagram, el esposo de Valerie Domínguez, a quien le dicen ‘el Pollo’ Echeverri, confirmó que no veía la telenovela que protagoniza su esposa, lo que sorprendió a sus seguidores, quienes también quisieron saber cuál era el motivo.

Aunque Echeverri no reveló el nombre de la producción en sus historias, Te la dedico es la única en la que actuó recientemente Domínguez. En sus declaraciones, la pareja afirmó que “no aportaban al rating” de la telenovela, ya que ni siquiera prendían el televisor para verla.

La pregunta que les hicieron fue: “¿Cómo haces para ver a Valerie besándose con otro ‘man’?”, a lo que Echeverri respondió que no veían la producción; al parecer, para la pareja de la ex señorita Colombia afrontar las escenas en las que se relaciona con otros hombres, en este caso, Pipe Bueno, sería un trabajo difícil.

“En esta casa no se ve la novela, no aportamos al ‘rating’, no prendemos el televisor”, fue la respuesta que dio Echeverri a sus seguidores, asegurando que él prefería no ver las escenas de romance, por lo que tampoco se preocupaba por ver el trabajo de su esposa.