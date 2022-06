Hombre cayó desde un balcón en pleno concierto de Harry Styles

Un asistente al concierto de Harry Styles resultó herido tras caer de un balcón en medio del evento realizado en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido.

Los hechos ocurrieron en el estadio Ibrox donde el espectador cayó desde un balcón ubicado en el tercer nivel y tuvo que ser llevado de urgencia debido a la gravedad de las caída.

El incidente despertó la preocupación de los millones de asistentes al evento que no pudieron dejar de un lado la sorpresa y angustia al ver cómo caía desde esa altura.

he knows what he is doing#HarryStyles pic.twitter.com/FpxgkPEt4d — eliᴴᴸ keeps driving home 🌻 (@elistyles02) June 12, 2022

La Policía local atendió la emergencia ocurrida sobre las 10:15 de la noche mientras los paramédicos atendían al asistente dentro de la tribuna principal.

Igualmente, los oficiales confirmaron que no hubo ninguna circunstancia sospechosa sino que se trató de un accidente.

El concierto estaba por terminar cuando el hombre, que estaba en el nivel superior de las gradas en el momento en que cayó y constataron que cayó accidentalmente.

Al concierto asistieron un total de 50.000 personas y era la primera parada de Styles en su gira de 32 ciudades.

El cantante aún no se ha pronunciado al respecto y algunos seguidores sugieren que quizás él no se enteró de lo que había sucedido ya que la emergencia fue atendida a tiempo y no pasó a mayores.

En redes sociales piden a las autoridades que se dé más información del estado de salud de la persona para constatar que efectivamente no fue nada grave.

En video: el ‘regaño’ de Karol G a sus fans en medio de concierto ¿Qué pasó?

Un video de la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, grabado durante un concierto, se viralizó recientemente en las redes sociales.

En el clip, la artista colombiana les llama la atención, con humor, a tres asistentes al concierto, quienes se encontraban en uno de los palcos y al parecer no estaban prestando atención a su presentación.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono? Mor, no”, afirma la cantante en el video, mientras camina y dirige la mirada hacia las personas.

Posteriormente, la intérprete de Bichota agrega: “Eso probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero, ¿en el concierto de Karol G y en palco? Hágame el hp favor”.

En ese momento, el público estalló en gritos y risas. Luego, Karol G se dirigió a una de las personas, una mujer, y le dijo: “No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos. Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado. No, va a bailar aquí bien despegada, sexi, mami, bichota”.

Inmediatamente, el público festejó la intervención de la artista, que ha recibido diversas reacciones en las redes.

También vale la pena recordar el incidente por el que Karol G suspendió su concierto en Ecuador. En días pasados, Karol G interrumpió a mitad del show su más reciente concierto por la presunta presencia de gases lacrimógenos. Aseguró que lo hacía por la salud de los asistentes y por la de ella.

La Bichota, como se le conoce, cumplió la cita el pasado 3 de junio, en Ecuador, Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Sin embargo, el concierto presentó algunos inconvenientes que provocaron que la cantante de reguetón se retirara del escenario.

En extrañas condiciones, mientras interpretaba su más reciente y exitoso sencillo Mamiii, la paisa tuvo que detener su concierto porque los fanáticos que se encontraban más cerca del escenario comenzaron a presentar problemas para respirar.

Karol G no entendía muy bien lo que estaba pasando, por lo que les preguntó a los asistentes, quienes respondieron que estarían lanzando algunas sustancias, posiblemente gases lacrimógenos. “Venga, pero si estamos bien y la gente está bien, ¿por qué están tirando gases o están tirando cosas?”, manifestó la artista.