Hombre que mantiene relación amorosa con una muñeca de trapo anunció que ella está “embarazada”

Hace unos meses, TikTok viralizó la curiosa y particular vivencia de un colombiano, quien renunció a su soltería y se ennovió con una muñeca de trapo.

En este sentido, se conoce que este hombre mantiene una relación con ‘Natalia’, nombre con el cual llamó a su muñeca y actual pareja sentimental. Además de la alegría que asegura esta le produce, el haberse convertido en viral también lo llena de emoción.

Por su parte, esta persona dijo que gracias a su nueva novia y a los muñecos que tiene puede combatir la soledad, distraer su mente y ocuparse de diferentes actividades cotidianas.

Según el medio TN, “si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”, declaró esta persona, quien agregó que por más que pase el tiempo no se puede quedar solo.

“Tu nueva familia, Sammy. Somos tus papás y los de uniforme tus hermanastros”, se lee en la publicación. - Foto: TikTok: montbk5959

Asimismo, señaló que “con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, puntualizó.

El protagonista de esta peculiar historia manifestó que si no logra conseguir una pareja de carne y hueso seguirá su relación con la muñeca de trapo. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, apuntó.

Ahora, Cristian anunció que su pareja está ‘embarazada’, por lo que están esperando a su tercer ‘hijo’. “Tu nueva familia, Sammy. Somos tus papás y los de uniforme tus hermanastros”, se lee en la publicación.

Al hecho reaccionaron los seguidores del hombre en la red social, quienes le dejaron comentarios como: “Yo cuando mi soltería duré demasiado”, “En el futuro voy a ser yo” o “No lo puedo creer”.

Por hacer esta broma en TikTok, a joven le anularon su título universitario

Las redes sociales continúan como el foco que reúne a grupos de diferentes edades, nacionalidades y que también distan en gustos e intereses. La cantidad de grabaciones tiene un alcance que algunas veces termina sorprendiendo, gracias a la inmediatez que rompe distancias y que puede conseguir un número de visualizaciones ‘impensable’.

Pese a que las plataformas digitales son el escenario en el que videos de distintas categorías tienen lugar, algunos contenidos pueden chocar con los límites y ser considerados ofensivos o que limitan con la sensibilidad. Es incierta la persona que está del otro lado de la pantalla, pues algunos clips (independientemente del número de seguidores que la cuenta tenga) pueden llegar a quien menos se esperaba.

Toda una sorpresa fue la que se llevó un joven en Venezuela, luego de que la universidad en la que se había graduado como enfermero le notificara que su título quedaba anulado. Según él, la decisión respondió a un comentario que hizo en TikTok, junto a otros compañeros, pero en tono jocoso.

Joven no aceptó disposición de la universidad para que revertir la anulación del diploma. - Foto: TikTok @jonathandejesus777

En el clip, varios graduandos con su toga y birrete pasan uno a uno y en menos de cinco segundos admitieron cosas que supuestamente hicieron o no aprendieron y que, a pesar de ello, no les fue impedimento para recibir el diploma. Lo curioso es que algunas ‘confesiones’ incluyen conocimientos elementales para ejercer esa profesión.

“Me gradué sin saber hacer el PAE (Proceso de Atención de Enfermería), me gradué sin saber inyectar, me gradué sin saber dosificar, me gradué sin saberme los signos vitales, me gradué sin hacer intervenciones de enfermería”, fue lo que dijeron algunas mujeres inicialmente. Después fue el turno de Jonathan: “Me gradué copiándome en los exámenes”.

Joven calificó la decisión como injusta y pidió apoyo en las redes sociales. - Foto: TikTok @jonathandejesus777

Esas seis palabras fueron suficientes para que la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa) retirara la validez de su título. Ahora el tiktoker apeló a la misma red social donde se compartió el video en cuestión (subido por una compañera) para buscar respaldo.