“Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo”: homenaje a Julio Sánchez Vanegas, leyenda de los medios de comunicación en Colombia

“Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo”: SEMANA recuerda a Julio Sánchez Vanegas

Fui la primera cara que salió en la televisión colombiana. Yo ya era reconocido como locutor de las emisoras 1020 y La voz de Bogotá y necesitaban a alguien de experiencia para ser maestro de ceremonias de la emisión que iniciaría la televisión en el país, el 13 de junio de 1954. En ese entonces yo tenía 22 años, narraba la lucha libre desde la plaza de toros y aún no me había ganado ninguno de los 315 premios que me iban a dar más adelante. Recuerdo que la presentación me salió muy natural, que no sucedió ningún contratiempo y que el general Gustavo Rojas Pinilla quedó tan contento con todo que me ofreció ser su presentador en todas las giras que tuvo de ahí en adelante. Al tiempo me fui a México a estudiar cine, radio y televisión y terminé actuando en 21 películas para Paramount Pictures. A mi regreso al país fundé Producciones JES y con ella empecé la era de los programas-concurso. Como yo había podido ver varios en Estados Unidos decidí que aquí también podíamos tener grandes premios. Así nacieron El cheque escondido y Concéntrese, dos concursos en vivo y en directo que dieron mucha plata que salía de la pauta publicitaria. Recuerdo que el premio más alto que entregué fue de 25 millones de pesos.