Ilenia Antonini eliminada de ‘MasterChef’ reveló importante ganancia que le dejó el reality

El más reciente capítulo de MasterChef dejó muchas tensiones, emociones a flor de piel, pues se vivió un nuevo reto de eliminación. En esta ocasión la joven tuvo que decirle adiós a la competencia luego de un reto de eliminación que no dio espacio para segundas oportunidades.

Por su parte, Antonini escogió una preparación salada, pero desafortunadamente su ejecución no fue la mejor de la noche, los jueces vieron varias fallas en su preparación y no logró convencer con su plato, pues no destacó por sabor ni por técnica, lo que llevó a su eliminación de la competencia.