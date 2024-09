Epa Colombia, rota, atraviesa duro momento en su relación con Karol Samantha; habría tomado dura decisión: “Todo se sabrá”

La empresaria en el negocio de las queratinas se mostró entusiasmada al hablar sobre su nueva relación amorosa. Reveló que había comenzado un noviazgo con Karol Samantha, quien fue su amiga y compañera de colegio. A través de sus redes, la creadora de contenido no ocultó la alegría que le producía esta nueva etapa, dejando ver lo enamorada que estaba.

Ambas le dieron la bienvenida a su bebé, la cual llegó y las llenó de mucha felicidad, tras nueve meses de un arduo proceso de gestación. Epa Colombia no ocultó la felicidad que sentía, manifestando que deseaba darle lo mejor a la pequeña.

La famosa subió un chat con Karol Samantha, alegándole por un tema que la tenía muy afectada. A pesar de que no profundizó en si se trataba de una infidelidad, los mensajes apuntaban a que algo había pasado y sería el fin de su unión.

“Con el tiempo todo se sabrá, qué mal paga la gente tan mal agradecida. Viven tan mal por obrar tan mal”, agregó, sumando estas líneas: “Me pasó una con Diana. Me pasó dos veces. Tres veces, por favor, no quiero que pase por mucho, solo quiero ser feliz”.