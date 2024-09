Sale a la luz el verdadero resultado de las cirugías de Epa Colombia; así fue su reacción: “Daño tan grande que me hicieron”

Pese a las burlas y reacciones en su contra por intervenirse la nariz, el mentón y los senos, la colombiana decidió seguir intacta y no prestarle atención a aquellos que querían burlarse de su aspecto. Aunque no fue sencillo de lidiar, la influencer terminó demostrando lo tranquila que se sentía con estas cirugías estéticas.

“¿Por qué en TikTok no cuelgan, también, estas teti%&? ‘Mor’, cuelguen estas teti%& que quedaron una chimba. Mira, mira, sin espacio y nada de ‘tetiseparada’ como más de una. ¿Por qué no hablan de estos huecos tan geniales? ¿Por qué se enfocaron en el mentón, en el daño tan grande que me hicieron hace unos años atrás?”, dijo.