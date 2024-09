“Siento mucha tristeza”: Epa Colombia reveló la razón por la que tuvo que cerrar sus locales en Bogotá

Epa Colombia compartió preocupante mensaje en sus redes sociales

¿Qué pasará con los locales de Epa Colombia?

“Yo amo todo este tema de las queratinas, yo amo emprender, amo salir adelante, amo trabajar y amo generar empleo. Me duele muchísimo, pero más me duele Restrepo porque necesito que cambie, que mejore. Una sede tan grande que voy a colocar, en donde invertí demasiado para que las personas no valoren tu trabajo. Hay que empezar a valorar porque hay muchas personas que de verdad sí necesitan el trabajo. me duele demasiado, no te alcanzas a imaginar cuánto”.