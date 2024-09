Epa Colombia reveló detalles del peligroso objeto que tenía dentro de su cuerpo: “Tocó romper el hueso”

Pese a que se ha mostrado a favor de estos procedimientos, también ha hablado sobre las ocasiones en las que estos no han salido como ella esperaba debido a la mala práctica de los doctores con los que ha entrado al quirófano.

“Amiga, yo he visto todos los comentarios, pero, ¿tú sabes que yo tenía un caucho de zapato por dentro? Tocó romper el hueso y hacer una sutura muy grande , y está superinflamado, por ahí en un mes o mes y medio empieza a bajar la inflamación”, dijo frente a sus fans .

Sin embargo, manifestó que se ha tomado el tiempo de leer cada uno de los mensajes que le llegan a través de sus cuentas y la sección de comentarios de sus publicaciones, pero no ha podido hablar mucho debido al reposo que debe tener.

“He visto todos los comentarios y me han dado mucho palo, casi no he podido hablar”, manifestó.