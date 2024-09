“Intentó matarme con un cuchillo”: Epa Colombia reveló detalles de angustiante momento que habría vivido con su ex

Epa Colombia narró los angustiantes momentos que vivió en medio de una pelea con su ex

¿Cuáles fueron las razones de la pelea entre Epa Colombia y Diana Celis?

En medio de la conversación con los presentadores de Caracol Televisión, la creadora de contenido afirmó que todo ocurrió luego de que Diana sufriera un accidente en el campo del juego, el cual le generó una fuerte lesión que la habría alejado durante algún tiempo de este deporte. Debido a que estaban teniendo una etapa de muchas discusiones, la atleta no la habría dado un buen manejo a sus emociones.

“Ella se había lesionado, ella tiene acá (señala la zona de la rodilla) como una cirugía porque una semana antes ella había tenido una ruptura de ligamento y dijo ‘estoy me pasó por ti’. Ella me culpaba de todo lo que le pasaba en el fútbol, entonces me dijo ‘si tú acabaste con mi vida, yo voy a acabar con la vida tuya’”.