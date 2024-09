Epa Colombia volvió al quirófano: reveló detalles en redes y mostró cómo quedó luego de sus procedimientos

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las personalidades más importantes del mundo de la farándula en el país, pues constantemente es tema de conversación debido a los contenidos que comparte a través de las redes sociales y las polémicas en las que se ve involucrada detrás de su empresa, su vida amorosa, relaciones interpersonales y las cirugías estéticas a las que se somete.

La mujer, que suma una comunidad de más de 5,2 millones de seguidores, se ha sometido a varios procedimientos y cirugías estéticas con el fin de sentirse mejor y liberarse de algunas características o facciones que no son de su agrado. De hecho, recientemente, se conoció que la influencer se realizó una nueva intervención quirúrgica en su rostro y en una parte de su cuerpo.

Daneidy Barrera Rojas es una de las personalidades más importantes del mundo de la farándula en el país. | Foto: Instagram: Epa Colombia

¿Qué cirugías se hizo nuevamente Epa Colombia?

A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria colombiana volvió a entrar al quirófano para someterse a una cirugía tripa, en la nariz, el mentón y los senos. En las imágenes se le observa con gasa por las zonas donde se realizó las modificaciones, así como se dejó ver dormida por la anestesia. Incluso, aprovechó para agradecer el apoyo de sus más fieles seguidores.

“No, yo no estoy inconsciente. Se lo debo a mis seguidoras, las que compran las queratinas, me apoyan, me han ayudado a salir adelante, a crecer como empresaria. Yo soy feliz con la mujer que hoy en día soy porque los sueños sí se cumplen de la mano de Dios y yo me voy a recuperar. Amigas, gracias”, fueron las palabras que dio la creadora de contenido, ante la pregunta de la persona que la estaba grabando sobre “quién le había dado para las intervenciones”.

Adicionalmente, en otras fotos y videos compartidos, expuso parte del proceso a los que se sometió.

Por su parte, como era de esperarse, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios: “Bien amiga, realiza con tu plata lo que te haga bien, si te gusta y te siente bien. Así es”, “ojalá que el cirujano no sea amigo de Yina” y “Antes de criticar, tómense la molestia de ver las historias de ella, dice que se está operando no por vanidad, sino porque anteriormente le hicieron mal los procedimientos y solo los está arreglando para sentirse bien”.

Semanas atrás, la influenciadora, a través de sus historias de Instagram, realizó una dinámica en la que respondió algunas de las preguntas más frecuentes de sus fans, pues disfruta tener contacto con las personas que la siguen, así como hablar con ellos sobre las experiencias y cambios que vive día a día.

Epa Colombia siempre ha hablado sobre sus cirugías estéticas. | Foto: Instagram @epa_colombia

Para ese momento, la mujer de 28 años de edad manifestó que una de las secuelas que le quedó tras dar a luz a su pequeña hija Daphne Samara estaba relacionada con la pérdida de cabello, por lo que, en medio de un angustioso momento, decidió buscar ayuda profesional, con el fin de detener el problema y buscar posibles soluciones.

La respuesta que encontró fueron los implantes capilares, pues tendrían un resultado mucho más rápido y notorio. Esto despertó curiosidad en las personas que buscan realizarse un procedimiento similar, por lo que quisieron conocer la suma de dinero que la empresaria invirtió en el mismo.

“Amiga me costó 15 millones de pesos”, dijo en sus historias. Además, reveló otra razón por la que quiso recurrir a los implantes.