Epa Colombia se despacha y dice cómo se enteró que Diana Celis le era infiel

No obstante, pese a que ya han pasado varios años y que cada una ha hecho su vida y entablado nuevas relaciones amorosas, Epa Colombia tocó nuevamente el tema de su ex en medio de una reciente entrevista.

Así se enteró de las infidelidades de su pareja

“Yo le pillé una conversación porque yo le dije que me prestara el celular para llamar al francés (un amigo de ellas). En ese momento Diana me dice ‘sí, ya te paso el celular’ y vi una conversación que decía ‘esta mañana la pasamos muy rico’.

“Yo me morí porque yo si amaba mucho a Diana, ella fue mi primer amor, yo con ella duré seis años y a mí me dolió muchísimo, me dolió demasiado terminar con ella, pero, pues no sabía que ya me había pagado de esa manera”.