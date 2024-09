Alina Lozano y Jim Velásquez se burlaron de Epa Colombia y le lanzaron fuertes pullas: “Se metió autogoles”

Así reaccionó la pareja luego de escuchar las palabras de Epa Colombia

“De pronto, la invitamos porque es una figura muy emblemática, respetada y admirada de este país. Tiene una hoja de vida impecable, ella es intachable, a ella no le gusta el vandalismo, e lla no rompe nada, le gusta el fútbol, aunque ella misma ya se metió unos autogoles y taponazos”, mencionaron en medio de risas.

Las reacciones de los fans de Alina y Jim sobre su respuesta a Epa Colombia

“”Ustedes se ríen de todo, ojalá así fuera la gente”, “jajaja una respuesta que no genera odio, muy claros y directos, me encantan”, “Excelente manera de responder, que vivan y dejen vivir”, “Son unos genios”, “Jajajaja me encantó lo de las narices”, “Siempre la sacan del estadio, gracias por hacernos reír”, “Me encantó como respondieron jajaja dizque ella no rompe nada”, y “Pues ella estuvo en el matrimonio, entonces, si es una mentira, ella hizo parte de la mentira”, son algunos de los comentarios que sobresalen.