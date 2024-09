Epa Colombia mostró cómo quedó su nariz tras retirarse el “caucho de zapato” que tenía incrustado

La mujer que rehizo su vida gracias a la empresa de queratinas y productos de cabello, que inició hace algunos años, se ha realizado varios retoques en el rostro y el cuerpo, especialmente, después de haber dado a luz a su primera hija, ya que ha experimentado algunos cambios al no sentirse cómoda con la forma en la que lucía.

La razón por la que Epa Colombia se operó la nariz

“Amiga, yo he visto todos los comentarios, pero, ¿tú sabes que yo tenía un caucho de zapato por dentro? Tocó romper el hueso y hacer una sutura muy grande, y está superinflamado, por ahí en un mes o mes y medio empieza a bajar la inflamación”, dijo frente a sus seis millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, manifestó que se ha tomado el tiempo de leer cada uno de los mensajes que le llegan a través de sus cuentas y la sección de comentarios de sus publicaciones, pero no ha podido hablar mucho debido al reposo que debe tener.

“He visto todos los comentarios y me han dado mucho palo, casi no he podido hablar”, manifestó.