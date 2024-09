Epa Colombia tocó fondo tras fuertes burlas por su aspecto físico, frenó a más de uno: “Les preocupa acabarlo de destruir a uno”

Aunque Epa Colombia aseguró que era fuerte y no se dejaba afectar por esta situación, todo parece indicar que no es tan sencillo de manejar y, cada vez, es más complejo el tema en los escenarios digitales. Con el pasar de los días, se le vio enfrentar estas opiniones, al punto de tocar fondo y hablarle serio a sus detractores.

“¡No, mami! Acá en Colombia, en menos de nada, a uno lo (…) Bueno, me siento muy bien, oyó (se ríe ante cámara). Hoy, le dije al doctor: ‘Doctor, mira, hagamos una cosa, infíltrame, ya no aguanto más ‘bullying’”, agregó.

“ Esos niños, que salen de estudiar, me piden muchas fotos. Ellos, por joder en el colegio con uno. Y me dicen: ‘¡Ay, ‘Epita’, amiga, regálame una foto!’. Y luego se van y en la esquina me dicen: ‘¿Quién fue el que te hizo eso?’ Entonces, ¿pa’ qué me piden la foto?”, apuntó, mostrando su particular humor.

“Hoy amanecí como acalambrada, no puedo ni estipular la boca… ¿Estipular? Hoy, amanecí como peye, como así (se estira la cara), paralizada. Hummm, amiga, te juro que uno se siente mal. Nunca me han preguntado si yo me siento mal, nunca me han preguntado qué se siente de tanto ‘bullying’ que han hecho. No, a la gente le preocupa acabarlo de destruir a uno. Dejen de estarme insultando todo el tiempo… Yo me siento mal de que estén, a cada ratico, insultándome, fuera de chiste… Miren a ver si cogen respeto, educación, valores”, afirmó.