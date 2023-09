¿Irreconocible? Andrea Valdiri asombró a sus seguidores al mostrar cómo se veía sin cirugías

Andrea Valdiri siempre está dando de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales. Precisamente, sus contenidos cargados de humor la han convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas del país.

Valdiri se dio a conocer hace unos buenos años mostrando en redes sus coreografías de baile. Pero al ver que estaba teniendo éxito con sus publicaciones, quiso probar con más y más contenido y ahora suma más de 9 millones de fanáticos en Instagram.

Ahora, la famosa es centro de los comentarios por unas recientes imágenes que publicó en sus historias. Y es que mostró varias fotos de su pasado, las cuales dejaron al descubierto el gran cambio que ha tenido la influenciadora.

En las imágenes se puede ver en específico su rostro, que en el pasado era un poco más ancho. También llama la atención que su nariz se ve más fina ahora.

Andrea Valdiri siempre ha sido sincera sobre las cirugías que se ha hecho. | Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Luego de mostrar las imágenes, Andrea también afirmó que su rostro ha cambiado por sus cejas, pues antes eran muy delgadas y ahora son bastante pobladas. De paso, se encargó de presentar a la especialista que se ha encargado de perfeccionar esta parte de su cuerpo.

Incluso, horas más tarde y luego de que un medio de comunicación publicara esas fotos en sus redes, Andrea contó más detalles de qué edad tenía en ese momento y qué estaba pasando con su vida: “Tenía 18 años y estaba embarazada de mi primera hija Isa”.

Andrea Valdiri mostró fotos de su pasado. | Foto: Instagram Andrea Valdiri

Recientemente, la famosa se sometió a una nueva cirugía para quitar un poco de papada que tenía.

“Les voy a contar por qué me hice este proceso: es que tenía un gordito que no se me quitaba con nada, entonces me hice la lipopada”, aseguró en ese momento.

Andrea Valdiri compartió en sus historias de Instagram cómo le había quedado el rostro después de su procedimiento. | Foto: Instagram Andrea Valdiri

Luego de hacer aquella confesión, la influenciadora quiso sincerarse con sus fanáticos respecto a que si ella veía la necesidad, no iba en dudar en pasar por el quirófano.

“Yo creo que soy de las pocas que muestra las cosas que se hace en el cuerpo, pero ojo, bien hechas, con los que son. No sé, pero créanme que cuando estaba embarazada, yo subí mucho de peso y bajé rápido... entonces vi la vaina y dije: ‘¿qué es esto?’, la herencia de mi madre (papada), mi madre tiene full esto. Yo vivo de la imagen, esto vende, hay que cuidarla. Los retoques que me hago, me los hago bien hechos y que se vea que te hiciste algo, pero no te cambiaste el rostro”.

Finalmente, la famosa aseguró en aquel momento que su intención no era promocionar las cirugías, pero sí quería ser sincera al asegurar que cada vez que lo hiciera, lo iba a mostrar con orgullo.