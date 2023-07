Andrea Valdiri compartió sensuales fotografías en bikini, ¿vuelve a retar a Instagram?

Los invitados también disfrutaron de todas las comodidades, pues la influenciadora en ningún momento pensó en poner sillas de plástico, todo lo contrario, optó por ponerles sillones de cuero. Además, la barranquillera no dudó en mostrar su tremendo cuerpazo porque lució una falda de silueta ajustada y un crop top de brillantes que hizo que se viera su marcado abdomen .

Look de Andrea Valdiri en su fiesta de cumpleaños. | Foto: Instagram: @andreavaldirisos

Los mensajes de felicitación hacia la empresaria y creadora de contenidos no se hicieron esperar. Más de uno reconoció en ella sus virtudes y aplaudieron que a sus 32 años sea considerada como una de las influenciadoras más poderosas de Colombia.

El año pasado fue tendencia en las redes sociales la boda de Andrea con Saruma, pero también se dio una situación bastante particular y es que ‘Epa Colombia’, quien era muy amiga de la barranquillera, se presentó con su novia y esta no fue invitada a la fiesta. Esto no le gustó nada a Valdiri quien se empezó a alejar de la bogotana.