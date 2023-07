Epa Colombia recibió incómoda pregunta sobre Andrea Valdiri y aclaró situación con la influencer: “Ay, a ver”

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales en Colombia, debido a diversos momentos que protagonizó en el pasado.

La joven tuvo enfrentamientos con colegas, dejó a la vista malos comportamientos en público y fue blanco de críticas por sus extravagancias al adquirir propiedades.

Epa Colombia, famosa influencer colombiana. | Foto: Instagram: @epa_colombia

Sin embargo, una de las controversias más sonadas y comentadas fue la que vivió con Andrea Valdiri, una de las influencers que fue de sus grandes amigas por mucho tiempo. Ambas cortaron toda comunicación y dejaron en el aire lo que habría pasado tras el matrimonio de la barranquillera.

Aunque las dos versiones salieron a flote en distintos espacios, Andrea Valdiri dejó claro que no estaba interesada en disculpas de la Epa Colombia, por lo que prefería cortar cualquier vínculo. La empresaria de queratinas intentó buscar enmendar la situación, pero fue en vano y hasta ahí llegó la historia.

Epa Colombia, Andrea Valdiri y La jesu festejaron el cumpleaños de Felipe Saruma. | Foto: Tomado de Instagram @epacolombia

Recientemente, con motivo del cumpleaños de Andrea Valdiri, Epa Colombia fue blanco de una incómoda pregunta. La creadora de contenido fue indagada sobre su ausencia en la fiesta de la colombiana, a lo que ella recalcó los motivos.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la influencer respondió una pregunta en su cuenta oficial de Instagram, donde puntualizó que no fue invitada a esta celebración porque ya no era amiga de la barranquillera. La empresaria se mostró sorprendida al ver esta clase de interrogante, teniendo en cuenta que en el pasado se cerró el tema.

Daneidy Barrera, Epa Colombia. Foto: Instagram @iepa_colombia. | Foto: Foto: Instagram @iepa_colombia.

“¿Por qué no te invitaron a los cumpleaños de la Valdiri?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

“Querida, pues porque ya no somos amigas, o si no yo estaría allá. Ay, a ver”, dijo en un video, donde manoteó en un sofá en el que estaba apoyada.

Con estas palabras volvió a dejar claro que ya no existe ninguna conexión con Andrea Valdiri, quien en el pasado reveló las razones por las que todo terminó.

Andrea Valdiri dijo por qué ya no es amiga de Epa Colombia

La bogotana y la barranquillera no se volvieron a ver ni por las curvas y muchos empezaron a indagar qué había sucedido. Fue la misma Andrea la que anunció en una entrevista que Epa Colombia la había herido en el día más importante de su vida, su boda.

Daneidy Barrera se atrevió a llevar sin invitación a su novia Karol Samantha, asunto que cayó muy mal en el círculo de la barranquillera, pues el evento era íntimo y no había cabida a gente desconocida.

Daneidy Barrera y Karol Samantha asistieron a la boda de Valdiri. | Foto: Instagram @epa_colombia

Para terminar de embarrarla, Epa Colombia solo estuvo 10 minutos en la celebración, hizo un show supremamente cuestionable bailando en el piso con uno de los invitados y no le importó nada de lo que sucedía alrededor de la barranquillera.

Esta polémica se volvió a rememorar porque Barrera publicó en una de sus historias de Instagram que Andrea no la había invitado a su fiesta de Halloween, porque ya no la quería y hasta aprovechó para pedirle una segunda oportunidad.

Valdiri no se había pronunciado al respecto, pero ante la presión de los fanáticos de Epa Colombia, Andrea se despachó en sus historias de Instagram argumentando: “Exactamente como unos cuantos mencionan, ‘la Valdiri no es lo que parece’. Quiero afirmar que yo no soy perfecta porque creo que ninguno es bueno y por eso acepto mi humanidad. Jamás me verán decir ‘¡ay yo tan buena!’, creo que todos tenemos un lado bueno y uno chueco y de eso se trata, de mejorar cada día, no de hacerte la víctima”.

La barranquillera se volvió a pronunciar sobre la polémica con la empresaria de queratinas. | Foto: Instagram @andreavaldirisos - @epa_colombia

Dicho esto, Andrea continuó explicando por qué no le va a dar la segunda oportunidad a la bogotana. “Un verdadero amigo te conoce tanto que sabe que un matrimonio es un acto muy importante. El verdadero amigo, cuando ve un solo cupo en la tarjeta, no exige ni hace show delante de todos los invitados, porque sabe que ese momento era muy íntimo. Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano”, escribió la barranquillera.

Además, Andrea no se quedó con nada y justificó sus comentarios porque Epa habría dado una entrevista contando “falsedades” sobre la boda de la bailarina, por eso Valdiri aseveró su respuesta y finalizó con la frase que acabaría con cualquier posibilidad de amistad entre las dos mujeres: “que te quede claro que ya no me interesa tu amistad. Fin”.