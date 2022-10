Andrea Valdiri volvió a tirarle a Epa Colombia y afirmó que la lastimaba con sus disculpas

Andrea Valdiri y Epa Colombia quedaron en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales, luego de un cruce de palabras relacionadas con su amistad y la razón por la que todo terminó entre ellas. Ambas dieron sus versiones y se defendieron de las críticas, sacando a la luz pruebas que demostraban quién era la que se había equivocado durante el matrimonio de la bailarina con Felipe Saruma.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria de queratinas, concedió una entrevista a un podcast donde mencionó y relató cómo sucedió todo para ella. La colombiana dio detalles acerca de la invitación que recibió, de la actitud de la barranquillera y de los comentarios negativos que hizo Katherine Peláez durante la fiesta.

Ante las declaraciones que brindó la influencer, Andrea Valdiri no dudó en arremeter contra ella a través de su cuenta oficial de Instagram, aclarando punto por punto de lo que dijo. La también creadora de contenido plasmó pruebas y pantallazos con los que desmintió las versiones de su examiga, quien reveló que aún le escribía mensajes para que le diera una nueva oportunidad.

No obstante, pese a que todo se fue calmando de a poco en las redes sociales, la barranquillera decidió compartir una nueva serie de contenidos en los que se expresó, mucho más tranquila, de la situación con Epa Colombia, explicando a fondo los motivos por los que ya no estaba interesada en aquella amistad y tampoco en solucionar los líos que se presentaron en el pasado.

“Ya estoy un poco más tranqui… Yo he cambiado mucho, he tratado de cambiar para bien, uno está en constante evolución (…) No soy hipócrita, cuando quiero a alguien lejos de mi vida, simplemente lo alejo, porque siento que no es lo más sano para mí ni para esa persona. Simplemente, ‘de lejitos’, chao y listo”, dijo la influencer mientras se encontraba recostada en su cama.

De igual manera, la colombiana aprovechó y expresó su punto de vista sobre el significado de la amistad, los valores que priman y las bases que observa para conservar a esas personas en su vida.

“Cuando tengo alguna amistad, no la tengo por ningún interés, no la tengo porque sí. Simplemente, es porque me agrada la compañía de esa persona, porque me gusta crecer en conjunto, porque trato de dar lo mejor de mí. Y sé que las personas que están conmigo, tratan de dar lo mejor de ellos”, mencionó.

Valdiri también afirmó que ya no era una mujer de andar en polémicas como en el pasado, por lo que se había saltado de casillas al ver que la empresaria había estado pidiendo disculpas de esa forma, pues todo su rollo personal quedaba expuesto al público.

“Me he tenido que defender, porque me tiran y, obviamente, yo te doy tu respuesta… Y he mejorado, hasta eso, ya no soy tan polémica como antes. Estamos en constante cambio… En el momento que alguien pide tantas disculpas, públicamente, hay un interés en esas disculpas. Hay para alimentar la polémica, de ahí se agarran muchos comentarios. Muchos pensamientos que puedan tener las personas detrás de esta pantallita”, señaló la bailarina en el clip.

Por último, Andrea no perdió la oportunidad para mencionar que esta actitud de pedir disculpas constantemente no era algo positivo para ella, ya que antes evitó responder y simplemente tomó distancia para no generar daños entre personas. La influencer sí fue clara con lo mal que la hacía quedar con esa actitud, por lo que prefería que no se disculpara más y todo quedara ahí.

“Si me mandaste unas disculpas y no las acepté, simplemente quédate con eso. Pero no salgas a hablar 500.000 veces en los medios y hacerme quedar mal”, concluyó.