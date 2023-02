Isabella Santiago fue víctima de acoso; la actriz le reveló la historia a SEMANA

Isabella Santiago ya es un rostro conocido para los televidentes en Colombia: además de su papel protagónico en la telenovela Lala’s Spa, el año pasado también fue noticia por su participación en el programa concurso de MasterChef Celebrity, que dejó como ganador al también actor Ramiro Meneses.

Paralelo a su carrera artística, esta actriz venezolana se ha convertido en un referente y una inspiración para la comunidad LGTBIQ+, pues es una de las mujeres transgénero que se ha destacado con su talento en la pantalla chica nacional.

Por eso, no duda en afirmar “que con Colombia solo tiene agradecimiento. Este país siempre me ha abierto las puertas y el público ha sido muy receptivo con mi trabajo”, sostiene la actriz de 31 años.

Sin embargo, hace seis meses Isabella fue víctima en el país de un hecho que prefirió no comentar en sus redes sociales en su momento. “Un día, como las diez y media de la noche, sentí cómo de repente entró una piedra volando por la ventana de mi apartamento y luego vi una persona que se alejaba. Yo estaba sola en ese momento y del susto terminé donde una vecina”, le contó la actriz y modelo a SEMANA.

Agregó que en aquel momento no supo “cómo interpretar lo que había pasado. No supe si fue que se habían equivocado y eso iba dirigido a otra persona. O si de verdad me querían intimidar y enviar un mensaje de advertencia. ¿Será alguien de las redes sociales de esas que dejan mensajes de odio o de pronto una persona con la que haya salido que se haya molestado conmigo? No lo supe. Yo puse, claro, una denuncia, pero nunca se llegó al fondo de las cosas. Nunca supe qué fue lo que realmente sucedió y por qué”.

Cuenta Isabella que después de esta situación, quedó “con paranoia. Sentía que cuando salía a la calle alguien me estaba siguiendo. Veía pasar una moto y salía corriendo, pensando que me iba a pasar algo. Yo no le deseo eso a nadie. Salir a la calle para mi se convirtió en angustia”.

Después de varias semanas, la actriz tuvo que cambiarse de casa, con lo que poco a poco comenzó a sentirse más tranquila, “hasta que lo superé. En estos casos, la única opción es no dejar que el miedo te domine”.

La actriz cuenta que antes de lo sucedido, sí recibía mensajes despectivos a través de las redes, “y críticas por ser una mujer transgénero, pero nunca algo que en realidad yo pudiera considerar como una amenaza. Aunque justo por esos días me di cuenta de las historias de dos mujeres trans que contaron que sí la estaban persiguiendo y amenazando. Entonces, todo eso me llenaba de miedo”.

Con el pasar de los días, comenta Santiago, “lo que hice fue dejar de hacerme preguntas. Le dejo eso a la conciencia de quien lo haya hecho. No podía seguirle prestando atención a alguien que seguramente no está de acuerdo con con tu género o tu manera de vivir”.

E insiste que en Colombia, así como hay personas a quienes les molesta la conquista de derechos por parte de la comunidad LGTBIQ+, “este es un país que me ha tratado bien. Es mucha más la gente que me quiere y que me apoya”.

La actriz cuenta que ahora mismo está a la expectativa de la película Caracas Avenue, de la directora Juana Jiménez, de la que es protagonista y que se encuentra en la búsqueda de nuevos proyectos artísticos en Colombia.