Iván Lalinde da cantaleta en redes indignado por el mal servicio de una aerolínea

Y es precisamente en su cuenta de Instagram donde Lalinde muestra mucho más de su personalidad, no solo de sus momentos de alegría y espiritualidad, sino que también deja ver momentos en los que la decepción, la tristeza y hasta el enojo se apoderan de su ser por situaciones tan cotidianas como tener que abordar un avión para trasladarse de su natal Medellín a Bogotá, donde actualmente vive.

En sus historias de Instagram Iván mostró el trayecto que tuvo que hacer para llegar a su casa en la capital colombiana. En él puso un tema en debate por cuenta de la experiencia que estaba viviendo, pues al usar la aerolínea que lo trajo a casa, se percató de que el servicio que le estaban prestando no era de su agrado, por lo que le preguntó a sus 787 mil seguidores qué opinaban sobre dicha aerolínea.

Muchas fueron las respuestas negativas que recibió el paisa, en las que se habla de una caída en la calidad del servicio y el presentado no pudo estar más de acuerdo, pues él mismo lo había acabado de vivir en carne propia. “Qué pesar, desmejoró mucho la atención. Además, es como cero carisma, la gente que trabaja ahí… Como era de chévere antes”, declaró Lalinde.

“ Lo de low cost service no tiene nada que ver, porque hay aerolíneas low cost con muy buen servicio. Avianca siempre era muy bueno, es que la gente era querida, amable… Uno iba a las salas VIP y eran chéveres, la gente de los counter eran chéveres… Los auxiliares de vuelo eran amables”, añadió el paisa, quien lleva un estilo de vida muy saludable que incluye una rutina de ejercicios casi militar.

Lalinde también tiene muy claro que él es el que paga los tiquetes que usa para visitar Medellín y siente que ese dinero debería, por lo menos, garantizar un poco más de empatía por parte de la aerolínea. “Hoy en día es como si a uno le estuvieran haciendo un favor, como si uno no pagara, como si los tiquetes no fueran costosos, porque de low cost no tienen nada… Qué pesar. Obviamente tiene muy buena frecuencia de vuelos y para mí es de las mejores opciones, pero es tan triste cómo ha desmejorada… Yo la amaba”, añadió el presentador.