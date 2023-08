Presentadores de ‘Bravíssimo’ lloraron por la salida de un integrante del programa

“A partir del martes empiezas un nuevo ciclo, deseamos que cumplas los sueños que te mereces, eres un hombre tremendamente talentoso, sabemos que te esperan grandes cosas. Recuerda que siempre harás parte de esta familia”, añadieron los presentadores, demostrando que entre ellos no solo existe un colegaje palpable en cada capítulo del programa, sino que han construido lazos tan fuertes que pueden llegar a parecer filiales.

Todos los que participaron del programa se mostraron muy tristes con la salida del humorista, pero sin duda uno de los que más se vio afectado al anunciar dicha información fue el presentador y cantante Marcelo Cesán, quien no tuvo reparo en mostrar sus lágrimas y dejar claro que para él es una gran pérdida la salida del humorista, pero del mismo modo la acompaña y la apoya.

“Es una mezcla de emociones, nos da tristeza que te vayas, pero en el fondo me siento contento, feliz, porque llamaste la atención de otros lugares. Arrancas una etapa en la que auguramos éxito, bendiciones y prosperidad. Esta siempre será tu casa. Me han quitado un brazo…” , declaró sumamente conmovido el presentador frente a las cámaras del magazine matutino.

“Esto no es solamente mío, es de las personas que ya no están, de todo el equipo técnico, del público en casa que me recibió con los brazos abiertos. Gracias a todos, los amo”, declaró finalmente Pinzón con la voz entrecortada hacia las cámaras del show, despidiéndose directamente de los televidentes mientras abrazaba a sus compañeros de set, con los que compartió infinidad de entrevistas y momentos únicos en el magazine.