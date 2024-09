- Javier Acosta dejó en video premonitoria revelación sobre qué lo “mató” y dejó sin palabras a su hermana

Javier Acosta conmovió a Colombia el pasado 27 de agosto, luego de que confirmó en un live publicado en su página de Facebook que decidió someterse a la eutanasia, puesto que confesó que ya no aguantaba más el dolor que venía sufriendo desde que contrajo un hongo.

“Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos. No hay tratamiento que valga. Me diagnosticaron cáncer en la sangre. Estoy cansado. Estoy agotado. Tomé la decisión de la eutanasia. Son dolores que ni la morfina me baja”, precisó el bogotano.

Antes de que anunciara que se iba a someter a la muerte asistida, el fiel seguidor de Millonarios publicó otra transmisión en vivo en la que habló sobre su estado de salud y lo compleja que estaba la situación. Incluso, aseguró que la “bacteria” lo tenía realmente jodido.

Javier, de igual manera, soltó una premonitoria frase en medio de la grabación sobre la enfermedad que lo iba terminar matando, ya que señaló que el cáncer en algún momento se lo iba a llevar. Esta afirmación, según relató, sorprendió a su hermana y la dejó sin palabras.

“Cómo es la vida, un día estábamos hablando con mi hermana y le dije: ‘Me pasó un bus por encima, me dieron machete, luego los rojos me cogieron pal piso y nada me mató. Mínimo, mínimo, Dios no lo quiera, me va a matar un cáncer”, manifestó Acosta en el video.

Ante esta fuerte predicción, el bogotano señaló que su ser querido le insistió que no hablara más de eso y le hizo una pequeña petición. “Me dijo: ‘deje de decir esas cosas que las palabras tienen peso’. ¿Qué me está matando locos? Un hijueputa cáncer”, puntualizó.

Hay que mencionar que Javier Acosta aprovechó ese tipo de espacios para compartir con sus seguidores y amigos algunas reflexiones sobre su vida. Incluso, admitió que se arrepentía de haber dedicado tanto tiempo al barrismo, pese a su amor incondicional por Millonarios.

El joven señaló que muchas veces la barra brava no lo acompañó en los duros momentos que atravesó desde que quedó en silla de ruedas. No obstante, nunca se justificó por haber elegido ese estilo de vida.

“No saben lo que me arrepiento de todo el tiempo que le entregue a la barra. Hoy en día, la barra, ni siquiera un mensaje. Tengo 36 años y 21 años han sido dedicados a la barra y a seguir a mi equipo. Por la barra estoy en silla de ruedas, por ella estoy en una cama. Lastimosamente, cuando tú estás bien, dice la canción, tienes amigos a granel, cuando estás en una situación de estas: mamá, papá, hermana, hijo y pare de contar”, indicó inicialmente.