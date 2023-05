Jessi Uribe levanta una alerta por su participación involuntaria en un delicado y común delito

El cantante hizo un llamado para que sus seguidores no se dejen engañar.

Ser una figura pública tiene sus riesgos, pues con la llegada de las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, la visibilidad de algunos artistas colombianos es mayor, tal es el caso del cantante de música popular Jessi Uribe.

Con más de seis millones de seguidores acumulados en Instagram, el intérprete de Repítela es uno de los más apoyados en los escenarios digitales, pero esto también implica que sea criticado por diversas razones; además, como si fuera poco, el artista fue suplantado por ciberdelincuentes.

En las últimas horas, a Jessi le tocó hacer una denuncia pública mediante historias en Instagram, puesto que, al parecer, inescrupulosos están haciéndose pasar por él para poder cometer fechorías.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más consolidados del país. - Foto: Instagram

De acuerdo con lo compartido por el bumangués, le están dando uso a una anterior línea telefónica que él tenía para suplantarlo y, por ende, efectuar robos.

Así las cosas, una vez más el cantante se convirtió en tendencia y no precisamente por sus presentaciones o shows, sino porque envió una advertencia para todos los seguidores y usuarios digitales.

“Paso a recordarles a todos los que tenían mi número 3186323632 que ya no es mío. No se dejen robar, un hacker está haciendo de las suyas. Peligro”, fueron las palabras de alerta que escribió el cantante para que no se presenten más víctimas en el ciberespacio.

Tal como le sucedió al esposo de la también cantante de despecho Paola Jara, hay varios artistas y rostros de la farándula colombiana que también han sido involucrados de manera involuntaria en prácticas ilegales por robo de datos o información sin verificar.

Por lo tanto, en esta ocasión, el llamado del cantante es para que los usuarios no se dejen engañar, ya sea mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto que pueden llegar a ser compartidos a través de WhatsApp u otros medios.

A continuación, la captura de pantalla de la historia de advertencia que Uribe subió a Instagram:

Jessi Uribe denunció suplantación de su identidad. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

Por otro lado, hace poco, Jessi se encontró de nuevo con su esposa Paola Jara, luego de un viaje que tuvo por asuntos de trabajo. Es por ello que el intérprete de Dulce pecado aprovechó para subir nuevas fotografías al lado de la mujer que lo enamoró; además, cabe recalcar que este mes la dupla de colombianos está de aniversario por su boda, que se dio el año pasado.

“Te extrañé mucho mi amor @paolajarapj 05/14/22″, escribió el artista bumangués, siendo los números la fecha en la que contrajo matrimonio con Jara.

Por su parte, la compañera sentimental de Jessi le tuvo una sorpresa al cantante tan pronto llegó al hogar en donde viven juntos y permanecen la mayor parte del tiempo, aunque, por ahora, no se sabe si planean tener un hijo en este 2023.

Esta es la fotografía que da muestra del amor que hay entre Uribe y Jara en Instagram:

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

La sorpresa que le dio Paola Jara

Paola Jara quiso sorprender a su esposo, por lo que le preparó una cena romántica bajo la premisa de que lo pudo volver a ver y, además, de que ya llevan prácticamente un año de casados.

Tan solo bastaron unos segundos para que Jessi diera muestra de que su relación con la intérprete de Salud por él va de maravilla; aunque el contenido fue corto, lo cierto es que el bumangués agradeció a la mujer que le robó el corazón.

“Qué rico fue llegar. Te amo, Paola Jara. Qué hermosa sorpresa”, escribió Jessi Uribe en historias de Instagram.

Pareja de cantantes de música popular. Acumulan millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Por su parte, Jara republicó el contenido que subió su compañero sentimental y le agregó también un par de palabras: “Te extrañé, mi amor, por fin estamos de nuevo. Te amo”, añadió la artista antioqueña.