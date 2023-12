Jhovanoty expuso qué pensaba de Laura Acuña; revivieron caída de la presentadora en un viaje: “era como inmamable”

El pasado 12 de diciembre de 2023 llegó una de las propuestas televisivas más esperadas del año por su toque cómico y divertido. Esta producción, que se presenta antes de terminar el año, lleva por nombre de La vuelta al mundo en 80 risas y se transmite por el canal Caracol.

Básicamente, el proyecto arma parejas entre comediantes y reconocidos talentos nacionales para que lleven a cabo viajes a diversos territorios del mundo, mientras se dan a conocer la cultura, prácticas y quehaceres cotidianos de estos lugares. Las bromas, chistes y anécdotas fluyen, entreteniendo a los espectadores.

En la actual edición, una de las parejas que llamó la atención fue la de Laura Acuña y Jhovanoty, quienes estuvieron visitando uno de los países orientales más famosos del mundo. El humorista y la presentadora grabaron en Japón, disfrutando de planes particulares y distintos.

Laura Acuña y Jhovanoty estuvieron en La vuelta al mundo en 80 risas | Foto: Fotograma, 45:35, "Me sabotearon por ser el GORDO del programa" JHOVANOTY | La Sala De Laura Acuña T31 E1 - Youtube Laura Acuña

Pese a que toda esta experiencia se redujo a ciertos momentos específicos que se transmitieron en televisión, el público pudo conocer un poco de lo que pasó en la aventura, gracias a declaraciones que dieron ambos. Laura Acuña y Jhovanoty se destaparon, revelando qué había detrás de los fragmentos que salieron a la luz en el formato.

Jhovanoty reveló qué pensaba de Laura Acuña antes de conocerla

De acuerdo con lo que quedó registrado en uno de los capítulos de La sala de Laura Acuña, Jhovanoty estuvo como invitado para hablar de su vida. El artista no dudó en ponerle su toque de humor a varias confesiones que hizo en el set.

En primer lugar, el colombiano recibió una inesperada pregunta sobre cómo fue trabajar con la colombiana en este tipo de producciones que requerían viajes largos. El comediante fue contundente con su reacción, pues reveló lo que sintió al saber que compartiría con ella estas grabaciones.

El humorista es conocido por sus imitaciones. | Foto: Captura de pantalla tomada de Instagram @peretantico

“Fue verdad, primero me invitaron al programa, yo bien, y pregunté con quién me tocaba, pero no se sabía. Cuando me dicen que con Laura Acuña, yo dije: ‘mmm’, porque en mi imaginario estaba que esta señorita, que tengo a mi derecha, pues era como inmamable un poco (...) No sé por qué tenía esa percepción, uno se hace como una impronta de imaginarios, de comentarios de lo que lees en redes, entonces yo dije: no, pero como me va a tocar con esta pelada ahí toda aburrida”, apuntó.

“Cuando me dijeron que era con Laura Acuña, yo dije: ‘Listo, vamos a hacer un acercamiento’. Entonces le escribo a la señorita en Instagram y esta es la fecha en la que sigo esperando que me conteste”, agregó, destapando este dato curioso.

Aunque Jhovanoty mencionó que había “hecho clic” con la modelo, Acuña fue enfática en una ‘embarrada’ que le había hecho su colega, pues la hizo esperar en un aeropuerto por casi diez horas.

“Me llaman del canal y me dicen que para que no me quede sola, me iban a mandar a Jhovanoty por ese lado. Yo no sabía quién era, no había averiguado nada. Y yo era “espere, espere”, yo decía: ‘Este tipo no aparece’. Luego de 7 horas llamo al productor y le digo que no aparece. Me mandan el teléfono de él, escribo y me dice que estaba en un barco dando un paseo por la ciudad. Me dejó en el aeropuerto sola. Esa fue mi entrada con él. Así lo conocí”, relató, soltando varias risas.

“No fue por antipático ni mala gente. Llego de mi paseo, bonito por cierto, llamo a Lau y me dice que está al lado de un almacén. Yo voy llegando trajinado de la escala de Colombia, miro que ahí está, espectacular como siempre, regia, producida, y yo vuelto nada. Me devolví, le escribí que iba a comer algo, pero me fui a comprar ropa, a bañarme, me compré un perfume y cuando llego a donde estaba la señorita ya se había ido para el gate”, respondió el humorista, dejando en claro el cariño que se tomaron.

De igual manera, en otro espacio, Laura Acuña recordó una caída que sufrió en este viaje, pues perdió el equilibrio al bajarse de un robot en el que estaban y vivió un susto. Todo fue culpa del humorista, que la hizo ponerse nerviosa y allí no se sostuvo.

Los dos famosos se divirtieron bastante en Japón. | Foto: Instagram jhovanoty

Lo curioso del asunto es que la presentadora lanzó varias groserías por este episodio, reflejando que el programa la hizo quedar bien: “En realidad no me las aguanté tanto. No salió todo lo que dije, la verdad. Me hicieron quedar un poquito bien. Cuando tengo mucho susto digo muchas groserías, y no era tan consciente de eso hasta La vuelta al mundo”.