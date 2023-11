Jhovanoty frenó a Amparo Grisales por incómoda situación; la actriz le hizo frente a comentarios: “A mi nadie me saca”

Recientemente, quien estuvo como invitada fue Amparo Grisales, que no dudó en compartir con los presentadores de Día a día en varias de las secciones que conforman el formato. La celebridad estuvo dialogando sobre distintos temas, pero terminó incómoda con una situación inesperada que se dio frente a las cámaras.

La actriz volvió a ser protagonista de noticias por su participación en Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 49:23, Capítulo 51: Seis participantes quedan en riesgo debido a sus errores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

La artista no dudó en plasmar su inconformidad, lanzando preguntas y comentarios tajantes en contra de uno de los integrantes del matutino, con quien ya había tenido un ‘cruce’. Amparo Grisales no lo pensó dos veces y se mostró cortante, buscando reflejar su disgusto con las palabras que decía aquel presentador.

Amparo Grisales y Jhovanoty tuvieron nuevo ‘raye’