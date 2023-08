El humorista Jhovanoty reveló las actitudes de sus colegas en ‘Día a día’: “me quieren sacar”

“Jhovanoty no tiene idea de esto, así que lo que necesitamos capturar ahora es la imagen, el momento cuando él coja el celular y se dé cuenta que lo añadimos al grupo”.

Más adelante, en otra historia, quedó guardada su reacción. “Querido diario. Hoy me metieron al chat de Día a día ”, fueron las primeras palabras de Jhovanoty en el grupo, y Soto bromeó asegurando que: “Entró, sus primeras palabras”.

Sin embargo, el tema relacionado con el chat no terminó allí. Y es que durante una de las emisiones del programa los presentadores hicieron chistes sobre eso.

Fue el mismo Jhovanoty quien comenzó con la conversación, en el monólogo que presenta diariamente en el magacín. Así aseguró que, “me acabaron de unir y ya me quieren sacar”, aunque no profundizó mucho más en el tema.

De acuerdo con él, su objetivo no era atacar al presidente y mucho menos ridiculizarlo. Lo único que buscaba era generar un espacio para sacar a las personas de la rutina y hacerlas reír.

“Yo tengo un propósito en la vida y es unir a las familias, unir a los colombianos y unir a las personas en torno a la risa. Ese es mi trabajo, yo no estoy acá para causar malestar. No me miren como un enemigo que yo lo único que quiero es que ustedes se diviertan”.