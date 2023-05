Jhovanoty despejó rumores y reveló la razón por la que ya no imita a Jessi Uribe

Para nadie es un secreto que actualmente Jhovanoty es uno de los mejores comediantes de Colombia. Su carrera ha ido en constante crecimiento y son muchas las personas en suelo nacional y otros países del mundo que no se pierden sus apariciones.

Tal es el éxito que ha venido reuniendo Jhovany Ramírez, nombre de pila del reconocido comediante, que hace parte del elenco del famoso programa de humor Sábados felices. Asimismo, aparece en la producción matutina, también de Caracol Televisión, Día a Día, en la que con sus ocurrencias aprovecha para hacer reír a sus compañeros, invitados y televidentes.

El público de Jhovanoty cada vez crece más, por lo que en la actualidad su cotización es muy alta. Lo que más les gusta a las personas que son fanáticas del comediante son sus múltiples imitaciones, que se siguen haciendo virales en las diferentes redes sociales.

En cada oportunidad que tiene, el comediante aprovecha para imitar a personajes como el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el orador mexicano Daniel Habif, el periodista Juan Diego Alvira; el también comunicador Edward Porras; el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, entre otros.

Jhovanoty. - Foto: Instagram @peretantico

De igual manera, es necesario destacar que otra de las grandes imitaciones que hace Jhovanoty es la del cantante de música popular Jessi Uribe. Sin embargo, el humorista expresó en las últimas horas que no va a poder volver a hacer este papel.

Pero, ¿cuál es la razón? Jhovanoty, cada que imitaba a Jessi Uribe, mencionaba a la expareja del artista, Sandra Barrios, con la que terminó su relación para luego involucrarse con la también cantante de música popular Paola Jara.

“Imagínese, yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel, para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar esa entrevista en televisión porque el señor no firmó y yo, imitando. Yo dizque diciendo a todo el mundo: que sí, que Paolita y yo grabando ahí y atrás Paolita diciendo: ‘Sandrita, este hombre está de un juicio’, solamente por eso no la quiso firmar”, afirmó el comediante en compañía de Diego Trujillo y Juanda Caribe en un programa de radio Tropicana.

Desde que esto sucedió, Jhovanoty, para evitar cualquier tipo de pleito, tomó la decisión de no volver a imitar a Jessi Uribe. “Cuénteme qué paso Jessi, en qué momento se fraccionó nuestra relación”, concluyó el comediante nacional.

Humorista Jhovanoty. - Foto: Instagram @peretantico

En otros temas relacionados con Jhovanoty, cabe mencionar que hace algunas semanas no pudo entrar a Aruba a realizar una presentación porque migración de este país le impidió el ingreso, al parecer, sin razón alguna.

“Confirmo que ya me encuentro acá en el aeropuerto de Aruba. Llegamos hoy en el primer vuelo, a las 10:00 a. m. y ya son las 6:00 p. m. y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad, no sé, todos los documentos estaban en regla, el empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron, no solamente fue conmigo, sino con los músicos de Yeison Jiménez que estaban esperando conmigo, también con Elder Dayan, Yeison; me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente”, manifestó Jhovanoty en aquel momento, el 15 de abril de 2023.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

“En mis 17 años de carrera nunca me había pasado eso, en ninguna ciudad. Acabamos de llegar de Australia, de Europa, nunca sucedió esto y me viene a pasar aquí en Aruba. Qué lástima”, concluyó.