Maribel Guardia reveló lo duro que ha sido afrontar la muerte de su hijo Julián Figueroa

El pasado 9 de abril, Maribel Guardia dio la noticia del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa y aclaró que se produjo como consecuencia de “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular” y que en el momento de encontrarlo no tenía signos de violencia.

“Estimados amigos. Siento tener que comunicarles la partida de mi amado hijo, Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, indicó inicialmente.

La actriz Maribel Guardia solía hacer actividades deportivas con su hijo. - Foto: @julian_f.f

Luego, en otras declaraciones que dio en el programa Despierta América, expresó las gracias a quienes estuvieron durante ese duro momento.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros… no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘yo no pude llorar bien a mi papá’, y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, fueron las palabras de la artista costarricense captadas por el programa de entretenimiento.

Desde entonces, la actriz no pierde oportunidad para recordar el amor que siente por Julián y aprovechó para enviar un emotivo mensaje por el Día de la Madre. “#felizdiadelamadre Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f . Dios bendiga a todas las mamacitas 🙏🏼”, escribió en una publicación con varios videos donde salía acompañada de su hijo.

Además de eso, Maribel Guardia también abrió su corazón a través de las redes sociales y contó lo duro que ha sido vivir sin su hijo a un mes de su fallecimiento. Con una publicación en su perfil de Instagram, la actriz indicó que está “intentando sobrevivir”.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 16: Maribel Guardia takes Julián Figueroas arm during the present body tribute for his father Joan Sebastian at SACM on July 16, 2015 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra”, se leyó inicialmente.

Luego añadió: “Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez 🥲. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo🙏🏼”.

Maribel Guardia recordó a su hijo quien murió hace un mes. - Foto: @maribelguardia

Cabe recordar que Maribel Guardia había dicho que Julián Figueroa se le había aparecido en varias ocasiones, según lo dio a conocer en el Talk Show ¡Esto ya es personal! “Yo vi a Julián cuando rezaba, llegó a mí, lleno de luz y me abrazó”, contó, y sostuvo que el que esto le haya ocurrido la ayuda a sentirse más cerca de él luego de su partida. “Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día”, fue lo que indicó.

Esta no ha sido una situación fácil de llevar para ninguno de los integrantes de la familia, pues Imelda Garza, la esposa del joven de 28 años, también lamentó lo sucedido y aseguró que no se esperaba que su amado se fuera tan rápido.

“Te amo por siempre 💙. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto, amore 🕊️”, escribió la joven, que compartió cuatro fotografías junto a Julián Figueroa en los que se mostraban como eran, extrovertidos, pues llevaban nueve años de matrimonio.