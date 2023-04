Maribel Guardia aseguró que su hijo Julián Figueroa se le manifestó

La famosa actriz costarricense Maribel Guardia confirmó el deceso de su hijo Julián Figueroa a través de su cuenta de Instagram el pasado 9 de abril, donde aclaró que se produjo como consecuencia de “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, y, además, no tenía signos de violencia, recalcando que no quería dar, para ese momento, ninguna otra comunicación sobre el tema.

“Estimados amigos. Siento tener que comunicarles la partida de mi amado hijo, Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, indicó inicialmente.

Publicación que confirmó la muerte de Julián Figueroa. - Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram @maribelguardia

Luego de lo sucedido, algunas declaraciones hechas por ella misma en el programa Despierta América aseguraban que el joven había sido cremado para evitarle más sufrimiento a la familia y a su pequeño hijo.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros… no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo: ‘yo no pude llorar bien a mi papá’, y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, fueron las palabras de la artista costarricense captadas por el programa de entretenimiento.

“Les pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo y mucho por nosotros para que podamos tener valor, y le pido a Dios que todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, concluyó Maribel, evidentemente afectada por la pérdida de su hijo.

Ahora Maribel Guardia se volvió a pronunciar sobre un hecho que para muchos parece escalofriante, pero que para otros se trata de las creencias, pues ella aseguró que su hijo se le manifestó.

“Yo vi a Julián ayer, cuando rezaba, llegó a mí, lleno de luz y me abrazó”, contó, y sostuvo que el que esto le haya ocurrido la ayuda a sentirse más cerca de él luego de su partida. “Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día”, fue lo que indicó en el Talk Show ¡Esto ya es personal!

Maribel Guardia habló de muerte de su hijo Julián Figueroa. - Foto: Tomada de Instagram @maribelguardia

Esta no ha sido una situación fácil de llevar para ninguno de los integrantes de la familia, pues Imelda Garza, la esposa del joven de 28 años, también lamentó lo sucedido y aseguró que no se esperaba que su amado se fuera tan rápido.

“Te amo por siempre 💙. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto, amore 🕊️”, escribió la joven, que compartió cuatro fotografías junto a Julián Figueroa en los que se mostraban como eran, extrovertidos, pues llevaban nueve años de matrimonio.

De igual manera, la también cantante no mostró largas leyendas en sus redes sociales, por lo que, al parecer, algunos la criticaron, pero era entendible que no quisiera interactuar en lo digital mientras atravesaba el duelo que la dejó en viudez.

Por ello dejó un contundente mensaje mediante las historias de Instagram en donde pidió que se respetase su dolor: “No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden, a los demás, les pido de todo corazón algo de respeto”.