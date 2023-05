“Saldré adelante, hijo adorado”: El doloroso mensaje de Maribel Guardia a Julián Figueroa, el día de su cumpleaños

El pasado 9 de abril fue el día más triste en la vida de Maribel Guardia, la madre de Julián Figueroa, el hijo menor del artista Joan Sebastian, quien falleció con solo 27 años producto un infarto.

“Estimados amigos, siento tener que comunicarles la partida de mi amado hijo, Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, indicó ese día la actriz, famosa por su participación en varias telenovelas mexicanas.

Julián Figueroa era cantante y actor - Foto: Instagram: Julián Figueroa

Solo tres días después de la muerte de su único hijo, y ante los medios de comunicación, la actriz habló de su dolor de madre: “Les pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo y mucho por nosotros para que podamos tener valor; y le pido a Dios y a todos los que me están viendo, que vean crecer a sus hijos, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, manifestó Maribel en medio de lágrimas.

Menos de un mes después, este martes 2 de mayo, la artista conmovió a los usuarios de las redes sociales al publicar un desgarrador mensaje en el que rinde un sentido homenaje a su fallecido hijo, justo en el día en que hubiera celebrado sus 28 años.

La actriz de 63 años, quien ha retomado su trabajo y recientemente estuvo de vuelta al teatro, expresó cuánto extraña la presencia de Julián, quien como su papá se dedicaba a la música, los inolvidables momentos que compartieron juntos y lo agradecida que se siente de haber sido su mamá.

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram: “Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, escribió la actriz.

Julián Figueroa era el hijo menor del ya fallecido artista Joan Sebastián. - Foto: Instagram: Julián Figueroa

Y agregó: “Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante, hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida”.

Maribel Guardia aseguró que su hijo Julián Figueroa se le manifestó

El pasado 20 de abril, la actriz aseguró que su hijo se le manifestó. “Yo vi a Julián ayer, cuando rezaba, llegó a mí, lleno de luz y me abrazó”, contó la actriz y sostuvo que esta experiencia le ayuda a sentirse más cerca de él luego de su partida. “Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día”, indicó en el Talk Show ¡Esto ya es personal!

La temprana partida del cantante no ha sido una situación fácil de llevar para ninguno de los integrantes de la familia. Imelda Garza, la esposa del joven, también lamentó lo sucedido ante los medios y aseguró que no se esperaba que su amado se fuera tan rápido.

“Te amo por siempre 💙. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto, amore 🕊️”, escribió la joven, que compartió hace unos días en sus redes sociales cuatro fotografías junto a Julián Figueroa.