“Este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”: Maribel Guardia reapareció tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

El pasado domingo, 9 de abril, se conoció la sorpresiva e inesperada noticia de la muerte del cantante de 28 años, Julián Figueroa, hijo del fallecido artista mexicano Joan Sebastian, que fue encontrado sin signos vitales en su habitación, en su residencia en el sector de Jardines del Pedregal, ubicado en la Ciudad de México.

La famosa actriz costarricense y madre del cantante, Maribel Guardia, confirmó el deceso a través de su cuenta de Instagram, donde aclaró que se produjo como consecuencia de “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, y además, no tenía signos de violencia, recalcando que no quería dar, para ese momento, ninguna otra comunicación sobre el tema.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 16: Maribel Guardia takes Julián Figueroas arm during the present body tribute for his father Joan Sebastian at SACM on July 16, 2015 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Sin embargo, en las últimas horas, Maribel rompió el silencio y decidió hablar, en una entrevista con algunos medios internacionales, sobre lo que ha sido la muerte de su hijo, aprovechando también para agradecer a los seguidores y el público en general que ha estado pendiente de ella y de la situación que atraviesa su familia.

“Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros… no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo: ‘yo no pude llorar bien a mi papá’, y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, fueron las palabras de la artista costarricense captadas por el programa de entretenimiento Despierta América, de Univisión.

El hijo de Joan Sebastián tenía tan solo 28 años - Foto: Instagram: Julián Figueroa

“Les pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo y mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios a todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, concluyó Maribel, evidentemente muy afectada por la pérdida de su hijo.

A su vez, la madre del fallecido en días pasados había compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde reveló algunos detalles de los últimos momentos de su hijo y también aseguró que —clara y evidentemente— no se siente bien.

“Estimados amigos. Siento tener que comunicarles la partida de mi amado hijo, Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, indicó inicialmente.

Publicación que confirmó la muerte de Julián Figueroa. - Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram @maribelguardia

“Llamaron al 911 y, cuando llegó la ambulancia, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguna. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, agregó.

Luego, precisó: “Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse conmigo, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

“Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestarle a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, concluyó la madre del también artista, que le siguió los pasos a su padre.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 28: Julián Figueroa, producer Carla Estrada and José Manuel figueroa pose for photo during the premier of Por siempre Joan Sebastian, El poeta del pueblo at Televisa San Ángel on July 28, 2016 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

El emotivo mensaje de la viuda de Julián Figueroa

Sobre la muerte del mexicano, su esposa, la actriz y cantante Imelda Garza, quien estuvo casada con él por los últimos nueve años, lamentó lo ocurrido con su esposo y expresó cómo se sentía tras su pronta partida de este mundo.

“Te amo por siempre 💙. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore 🕊️”, escribió la joven, a su vez que compartió cuatro fotografías juntos en los que se mostraban como eran, extrovertidos.

De igual manera, la cantante no ha dejado largas leyendas en sus redes sociales, por lo que, al parecer, algunos la han criticado, pero es entendible que no quiera interactuar en lo digital mientras atraviesa el duelo que la dejó en viudez.

Por ello dejó un contundente mensaje mediante las historias de Instagram en donde pidió que se respetase su dolor: “No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden, a los demás, les pido de todo corazón algo de respeto”.