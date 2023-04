Muere hijo del reconocido artista mexicano Joan Sebastian. Aún no son claras las causas de su fallecimiento

Con apenas 28 años, Julián Figueroa, hijo del fallecido artista mexicano Joan Sebastian, fue encontrado muerto este domingo, 9 de abril, según reportan varios medios en México.

El periodista de ese país Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia a través de sus redes sociales. De acuerdo con comunicador, el joven artista, que siguió los pasos de su padre en la industria musical, fue encontrado muerto sin signos de violencia en una casa en el sector de Jardines del Pedregal, en la capital mexicana.

El hijo de Joan Sebastian era padre de un niño de tres años, llamado José Julián, que tuvo junto a su pareja, Ime Garza Tuñón.

Hasta la publicación de esta nota, ni sus familiares, ni su esposa habían dado declaraciones al respecto.

Por ahora, se desconoce la causa de la muerte del único descendiente de la reconocida actriz de telenovelas Maribel Guardia y el cantante mexicano. Desde hace algunas horas, la Fiscalía mexicana está en el lugar de los hechos haciendo las investigaciones del caso.

Su último mensaje en Instagram fue compartido justamente el sábado 8 de abril, día que hubiera sido el del cumpleaños número 72 de su padre, Joan Sebastian. En el mensaje se lee: “Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más”.

Maribel Guardia (derecha) y su hijo Julián (izquierda) junto al féretro de Joan Sebastian durante la ceremonia de despedida organizada por la Sociedad de Autores y Compositores de México. (Photo by Manuel Velasquez/LatinContent via Getty Images) - Foto: LatinContent via Getty Images

En tono nostálgico el hijo de la estrella mexicana, ganador de varios premios Grammy, aseguró: “Que despacio han pasado 8 años; desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos: Viva el poeta del pueblo. Pero, a mí me me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”.

Julián es el tercer hijo de Joan Sebastian que fallece. Anteriormente murieron Trigo Figueroa, en el 2006 y en el 2010 murió Juan Sebastian. Julián Figueroa era hijo del cantante con la actriz Maribel Guardia.

El joven compartía desde hacía algunos meses a los medios que se encontraba en una etapa delicada en su matrimonio tras el beso que le dio a una fan y que afectó a su relación. “Fue un momento de idiotez”, afirmó el intérprete de La trampa y Volaré a los medios tras lo sucedido. “Yo deseo tener una familia bonita con mi esposa”, apuntó.

El hijo de una leyenda

José Manuel Figueroa Figueroa, conocido como Joan Sebastian o El Rey del Jaripeo, fue un cantante y compositor mexicano, fallecido en 2015.

A lo largo de su carrera musical se hizo acreedor de cinco premios Grammy y siete premios Grammy Latinos convirtiéndolo, hasta el año de su partida, en el mexicano con más premios de este tipo.

El cantante y compositor murió a los 64 años, luego de 16 de luchar contra un fuerte cáncer de huesos.

Pero el artista no solo dejó un gran legado musical, sino una inmensa fortuna. Por lo que, tras años de batalla judicial, se determinó que legalmente la herencia les pertenecía, en partes exactamente iguales, a varios coherederos: su viuda Alina Espín (la última pareja del cantautor), además de sus seis hijos vivos: José Manuel, Julián, Zarelea, Joana, Juliana y D´Yave.