Así desea morir el actor Andrés García tras su grave deterioro de su salud

El actor Andrés García, quien actualmente tiene 81 años y es conocido por sus múltiples papeles en telenovelas mexicanas, ha venido sufriendo complicaciones de salud que lo llevaron a ser internado en el hospital. Sin embargo, este lunes 11 de julio, la revista TVyNovelas publicó una entrevista en la que el intérprete reveló los pensamientos que ha tenido en medio de su enfermedad y lo difícil de su situación.

“Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, ‘bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, reveló el actor en medio de su entrevista para el programa mexicano De primera mano, afirmando que había adquirido la enfermedad luego de excederse con el consumo de alcohol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en cómo dijo que le gustaría morir, ya que, al preguntarle por los rumores sobre un suicidio, el actor no dudó en afirmar que sí lo había pensado, pero que ahora tenía en mente una forma distinta de acabar con su propia vida.

“Sí pasó varias veces por mi cabeza... Si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”, aseguró en medio de su entrevista el actor nacido en República Dominicana pero aferrado a México, recordando una vez más su expreso gusto por las armas, aunque en medio de una polémica reflexión.

El actor indicó que tras su enfermedad habían venido momentos difíciles con los cuales no contaba, empero, recalcó que esperaba continuar siendo el “consentido de Dios”, para que en algún momento se acabaran los problemas. “Me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas... Ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia... La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba”, afirmó el actor en entrevista para el medio citado.

Aunque esta no sería la primera vez que el actor tendría en mente el quitarse la vida, ya que recientemente publicó un video en el que afirma que desearía morir a través de algún tipo de pastilla, por lo que habría hablado con expertos médicos. “No quiero vivir así. Háblale a la doctora Margarita a ver cómo estamos con la pastilla, y en su momento me la tomo y luego el asunto es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, afirmó.

Es de resaltar que, durante los últimos días, el actor ha sido acusado por una de sus hijas de crianza de abuso, situación que el mismo García calificó como una “pendejada”, y recalcó que se había distanciado de ella a tal punto de no tomarla en cuenta para su vida.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe...”, expresó en medio de la entrevista.

Y agregó: “Pues cómo no, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mí ella ni siquiera existe”.