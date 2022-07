Natalia París se despachó contra hombre que la insultó en redes sociales

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la modelo y DJ Natalia París respondió a uno de sus seguidores, luego de que este la cuestionara de una forma ofensiva sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, esta mujer no se dejó amedrentar y le dedicó un largo mensaje invitándolo, además, a cambiar su forma de pensar sobre la vida.

La pregunta fue: “¿Todavía cobras para salir contigo?”, afirmando que en algún momento París habría optado por tener un modelo diferente para seleccionar sus citas románticas, empero, la antioqueña aprovechó para recalcar que esto no era cierto y que su dinero salía de su trabajo como artista.

“Yo nunca he cobrado por salir conmigo. Jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo y mejorando todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista”, respondió la modelo.

Y aprovechó su intervención para enviar un claro mensaje a la persona que le preguntó, afirmando que la mentalidad que tenía sobre el dinero era la misma que no lo dejaba progresar.

“Ese pensamiento que tienes es un pensamiento de escasez, y mientras no elimines esa idea de que para que una mujer consiga cosas tiene que acostarse con un señor, tu nunca vas a ser rico ni millonario y tampoco tendrás abundancia, porque crees que solo así se consiguen las cosas”, sentenció París.

Y antes de continuar respondiendo más preguntas, la modelo y DJ concluyó su mensaje para el seguidor insistiendo en la necesidad de que este cambiara su “sistema de creencias”, afirmando que la forma de salir adelante era a través del estudio y el trabajo.

“No sales a estudiar, no te preparas, no mejoras y no das lo mejor de ti. Simplemente, cambia ese pensamiento tan destructivo, ese sistema tan obsoleto de creencias que tienes”, acotó la antioqueña.

Natalia París reveló que Juan Baptista le fue infiel con Stephanie Cayo

La artista paisa es ahora protagonista gracias a las declaraciones que dio en el canal de YouTube de la Diva Rebeca, donde habló sobre una situación puntual que vivió con su exnovio, el Gato Baptista, con quien duró siete años de relación.

Natalia París reveló que reaccionó de manera tóxica al enterarse de la infidelidad de su expareja con la actriz peruana Stephanie Cayo.

“¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro. Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al Gato ese idilio le duró lo que duró la novela”, dijo la modelo paisa.

Por otra parte, en medio de la entrevista, Natalia París comentó su postura y pensamiento frente a la comunidad LGBTIQA+, luego que la Diva Rebeca le recordó un episodio en el que la DJ dijo que los niños se estaban volviendo gais porque comían pollo con hormonas.

“Debe ser rico ser gay. A mí me parece que es original, es diferente. Tengo muchos amigos gais y tienen una personalidad bien especial. Son bien apasionados, aman con intensidad, bailan con intensidad. Deben vivir el amor y la sexualidad delicioso”, concluyó la modelo.