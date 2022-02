Hija de Natalia París revela video en el que sufrió atraco en Bogotá

A través de los estados de Instagram, Mariana Correa, hija de la modelo Natalia París, mostró el video del momento en el que le robaron el celular.

Mariana detalló que fue víctima de robo en la ciudad de Bogotá, pero por fortuna logró recuperar su celular luego de que algunos testigos lograran ayudarla. En el video se ve el momento exacto en el que el hombre en una motocicleta le hurta su teléfono móvil, mientras esta se disponía a grabar una historia afuera de un edificio.

“Me robaron, pero logré recuperar el celular en la 122. Tengan mucho cuidado y no anden como yo con el celular en la mano porque la ciudad está un peligro”, expresó la hija de Natalia París.

¿Cómo pasó?

La hija de la modelo contó que había salido de un local para grabar una historia de Instagram y se confió porque estaba sobre el andén. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el delincuente se subiera a esa zona en moto y le robara el aparato.

Correa en ese momento se encontraba manipulando su dispositivo celular cuando un hombre en motocicleta se acercó por detrás de ella y le rapó el celular de sus manos; junto al video del momento del atraco, la hija de Natalia París escribió el siguiente texto: “Miren cómo me lo raponeó esa rata”.

Mariana no se quedó quieta y salió corriendo detrás del ladrón, quien aceleró a toda velocidad una vez se quedó con el celular. Sin embargo, la joven gritó con todas sus fuerzas: “¡Párenlo!”. Afortunadamente consiguió la ayuda de dos testigos transeúntes.

“Unas personas superqueridas le tiraron a la moto como un cartel de metal y el man por no dejarse caer botó el celular, y me lo recuperaron. Gracias a esas personas”, contó Mariana Correa en sus historias de Instagram.

Estos buenos samaritanos que se solidarizaron con su problema, le lanzaron un elemento para que se cayera de la moto, pero para evitar caer al suelo, el ladrón tiró el celular y siguió su camino.

“Nunca me había pasado que me robaran así y muy de buenas que se haya recuperado el celular, pero en serio tengan mucho cuidado porque además casi me atropella. También iba a robar a una señora que estaba al lado mío”, añadió Correa.

La hija de la famosa modelo y DJ también aconsejó a sus seguidores no estar con su celular en la calle en vista de la inseguridad que está arrasando con los bogotanos. Además, mencionó que algunos de sus seguidores se han burlado de su forma de correr, pero ella misma sostiene que lo hizo porque no iba a permitir que una persona se escapara con su celular.

Cabe recordar que el chef chileno Christopher Carpentier, reconocido por ser jurado en el programa de cocina MasterChef, también fue víctima de unos delincuentes que lo atracaron en la Zona T de Bogotá.

Carpentier se encontraba, junto con otra persona, esperando un vehículo que había pedido por medio de una aplicativo móvil, cuando fue sorprendido por los delincuentes que le amenazaron con armas de fuego y cuchillos. Al hurtarles sus pertenencias, estos se dieron a la huida, sin embargo, a pocos metros fueron alcanzados por la Policía.

Por fortuna, debido a la oportuna denuncia y alerta, los uniformados del CAI cercano pudieron dar con el paradero de dos jóvenes menores de edad y una mujer, quienes robaron el celular y pertenencias del chef y de su acompañante..