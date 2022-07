¿Aida Victoria Merlano está embarazada? Esto confesó en sus redes sociales

La influenciadora Aida Victoria Merlano permanece constantemente en el ojo público por sus diferentes videos, imágenes y polémicas que desata en sus redes sociales. Merlano se caracteriza por ser una persona abierta con su vida, sus sentimientos, relaciones y pensamientos, además, de ser jocosa al momento de hablar.

De hecho, en sus más recientes historias la influenciadora estuvo molestando con uno de sus amigos en redes sociales, en donde mostró una pequeña barriguita, la cual hizo dudar a muchos seguidores de la influencer. Algunos llegaron a preguntarse si Merlano estaba embarazada.

Por ello, la influenciadora no dudó en jugar con sus seguidores y subir una serie de videos en los que se ve molestando y haciendo bromas frente al embarazo.

En el primer momento, Merlano contó que la barriga la tenía debido al colon irritable, sin embargo, se preguntó cómo se vería embarazada: “Tengo el colon irritado, ¿pero cómo me vería embarazada? ¿Me luce?”.

Debido a las dudas que sembró en sus seguidores, muchos pensaron que sí podría tratarse de un embarazo y no de una afección al colon. Por lo que Merlano continuó subiendo videos en los que la temática era el embarazo.

En la siguiente historia que subió, su amigo le dice: “Te verías tan linda embarazada”, a lo que Merlano responde: “Señor, si es tu voluntad que me saquen cría... Replantéatelo, replantéatelo, señor, porque yo con un hijo no pego”.

También hizo una pequeña broma sobre su método anticonceptivo, preguntándose si lo tendría bien puesto.

¿Biopolímeros? Este fue el resultado de la ecografía que se hizo Merlano

El tema de los biopolímeros ha generado polémica por algunos efectos que han causado en pacientes que se han sometido a estos procedimientos. Por esta razón, son populares y a algunas famosas sus seguidores les preguntan si los tienen para verse mejor.

Aida Victoria Merlano decidió contar cuál fue el procedimiento estético que se realizó, luego de la pregunta de un seguidor sobre los biopolímeros.

“Desde el amor les comparto los resultados de mis exámenes en los glúteos. Normalmente, nunca le doy importancia a lo que la gente piense o a si me atacan o no, pero hace una semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolímeros y que quién me los había puesto”, escribió la influenciadora en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram, en la que tiene un poco más de 3,3 millones de seguidores.

Merlano también añadió que le preocupa que le hagan ese tipo de acusaciones por todas las implicaciones que esto puede tener. “Que alguien me acuse de ´tener y promocionar´ biopolímeros no solo puede desencadenar en ataques, sino en que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas. No hay biopolímeros buenos, ni los tengo ni los promociono. No olviden que ´lo esencial es invisible a los ojos´, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”.

En una de sus historias en Instagram, Merlano explicó cuál fue el procedimiento para aclarar que no se puso biopolímeros. “Yo me puse hilos que son de un material que se llama polydioxanona, que es lo mismo con lo que hacen cirugías de corazón abierto. Eso ayuda a levantar el glúteo, pero no a aumentar, a diferencia de lo que dice una persona por ahí de que yo me puse biopolímeros; de hecho, mañana me voy a hacer una ecografía de tejidos blandos”.

“Entra la aguja, sale y queda un hilo de polydioxanona, los biopolímeros son sustancias inyectadas, yo jamás he promocionado, ni me he puesto ni tengo biopolímeros”, aclaró Aida Victoria Merlano en otra de sus publicaciones.