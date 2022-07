Belinda reveló que pasa hasta tres días sin bañarse y desató comentarios en redes sociales

Belinda reveló en una entrevista promocional de la nueva serie de Netflix Bienvenidos al Edén, la cual ella protagoniza, que ha pasado hasta tres días sin bañarse, lo que desató cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Sin embargo, al hacer la polémica confesión, inmediatamente aclaró que no le gusta estar sin bañarse, lo que contrarió un poco a su público, quienes no dudaron en criticar a la actriz y cantante mexicana.

“Menos mal que a Beli no le gusta estar sin bañarse mucho tiempo... (risas)”, “¿cómo que tres días sin bañarse?”, “Belinda siempre tan incoherente”, “he estado sin bañarme tres días máximo. No me gusta estar sin bañarme; el colmo, nadie entiende lo que dice”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en la red social TikTok.

Cabe recordar que algunos famosos han declarado que no se bañan frecuentemente. Uno de ellos Jake Gyllenhaal, quien lo admitió en la revista Vanity Fair en la que afirmó que, para él, bañarse era cada vez menos necesario. “Creo que hay algo en eso beneficioso para el mantenimiento de la piel. Nuestros cuerpos se limpian solos y de forma natural”, dijo en la entrevista.

Mientras que la pareja de actores conformada por Ashton Kutcher y Mila Kunis lo revelaron en un podcast en el cual él dijo: “me lavo las axilas y la entrepierna a diario y nada más”. Agregó que a sus hijos los limpian donde están sucios, “pero de resto, no tiene sentido bañarlos”.

Lo mismo sucede con Shepard y Bell, quienes señalan que solo se bañan cuando huelen feo y que lo hacen para preservar el medioambiente.

Eso ha ocasionado una gran discusión dentro y fuera de Hollywood, pues muchos no comparten con ellos este hábito. De hecho, el actor Dwayne ‘la Roca’ Johnson, en respuesta, escribió en sus redes sociales que se baña tres veces al día.

“Escogí mal”: Belinda se sinceró

Belinda y Christian Nodal eran una de las parejas más seguidas en el mundo de la farándula, pero el final de su relación generó muchos comentarios, pues se hablaba de planes de boda.

La intérprete habló con Vogue España sobre varios temas de su carrera profesional, pero un aspecto que llamó la atención fueron sus comentarios sobre su expareja sentimental.

Una de los preguntas que le hicieron en el mencionado medio de comunicación a la cantante fue acerca de estar arrepentida por haber expuesto ante los medios la intimidad de su relación sentimental.

“Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice”, señaló la artista.

“Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos”, fueron las contundentes palabras de Belinda a la publicación en España.

Cabe mencionar que su separación de Nodal ha estado marcada por polémicas y actos de desamor, como borrar tatuajes que se hicieron. El proceso de separación y duelo de cada uno de los cantantes ha sido diferente. Nodal fue mostrando poco a poco cómo iba retirando las marcas en su piel que se hizo en mención de su exnovia, mientras que Belinda prefirió hacerlo de una forma más privada.

Sin embargo, por más secreto que fuera, los seguidores de la dupla notaron que el tatuaje que tenía la española-mexicana, de 32 años, en uno de sus tobillos –el cual era un corazón con la iniciales del nombre de Christian Nodal– desapareció.

De acuerdo con la revista de farándula Hola, hace años Belinda ya se había hecho el corazón, pero en vista del amor que profesaba por Nodal decidió incorporarle las iniciales CN en el centro.

Aunque el amor que mostraban apuntaba a que la pareja terminaría casándose y construyendo una familia, todo tuvo un giro inesperado y en febrero de este año terminaron.