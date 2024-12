Johanna Ortiz, la diseñadora colombiana que entró a la exclusiva lista de H&M

?Por eso, no sorprende que la multinacional sueca H&M la eligiera para realizar su más reciente colaboración . Sus colores y siluetas cautivaron a los ejecutivos de la marca y la primera cápsula de edición limitada ya está en sus almacenes.

?Pero no solo se trata de los diseños; su modelo de negocio también ha sido clave para impactar el mercado internacional : este año sus piezas llegaron a las tiendas más exclusivas de veintisiete países.

JET-SET: Háblenos de esta primera cápsula que ya está a la venta.

J.O.: Se compone de cuatro vestidos que representan las siluetas icónicas de la marca: el vestido de túnica, el cruzado, el minivestido y el de capas con volantes hasta el suelo. En cuanto a los estampados, me decidí por cuatro que forman parte de nuestras últimas colecciones: “rosas salvajes”, “paraíso de las orquídeas”, “cacatúa” y “coquelicots”, para los que reinventé los colores y las siluetas. ?

JET-SET: ¿Cómo se siente al saber que personas de todo el mundo usarán sus diseños?

J.O.: Me hace muy feliz compartir mi visión de la sofisticación de América Latina con el mundo. Me encanta pensar en las mujeres viviendo sus vidas con estos hermosos vestidos: usándolos descalzas y con una hermosa flor en el cabello, tener historias que contar y recordarlas acompañadas de mis diseños. Me emociona, además, visualizar que tantas mujeres en el mundo tendrán un pequeño pedazo de Colombia en sus armarios gracias a la colaboración de Johanna Ortiz x H&M.