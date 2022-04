Juicio entre Johnny Deep y Amber Heard continúa: claves para entender el caso de Hollywood

El revuelo causado por el divorcio, las acusaciones, declaraciones y demás, entre los actores Johnny Deep, protagonista de Piratas del Caribe, y Amber Heard, protagonista de Aquaman, sigue vigente hasta tanto se resuelvan las demandas que ambos impusieron por abuso físico y difamación.

En este sentido, cabe hacer un recuento de la dramática historia que ahora los envuelve. Todo empezó cuando se conocieron en el año 2009 durante la grabación de la película ‘Diario de un seductor’, en el que protagonizaban un intenso romance prohibido. Dos años después se volvieron a ver.

Pero no fue sino hasta 2015 que decidieron casarse en secreto, luego de una relación de noviazgo de tres años. Para ese momento la actriz tenía 29 años, y Johnny tenía 52 años.

Deep, en 2012, dio por terminada su relación de 14 años con quien fue su esposa, Vanessa Paradis, y la madre de sus dos hijos, mientras que Amber le puso fin a su noviazgo con Tasya Van Ree.

Pero el idilio terminó al año siguiente cuando Heard le pidió el divorcio al actor e interpuso una orden de alejamiento alegando que él habría abusado de ella bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Por su parte, Depp negó las acusaciones y ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial de 7 millones de dólares en agosto de 2016. Heard donó el dinero a organizaciones benéficas, según CNN.

El actor testifica durante su juicio por difamación en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 19 de abril de 2022. - (Foto de JIM WATSON / POOL / AFP) - Foto: AFP

Ambos emitieron una declaración conjunta para ese entonces en el que aseguraban: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”, afirma Showbiz.

Las demandas empezaron cuando Heard escribió una columna para el periódico The Washington Post en diciembre de 2018 en el que hablaba del trato de las mujeres en casos de abuso doméstico. Sin escribir propiamente al actor por su nombre.

Así que Deep la demandó por US$50 millones por difamación alegando que el artículo le costó perder varios contratos como actor. Y ella contrademandó a Johnny por el doble, es decir, US$100 millones. En este punto, Johnny aseguró haber sido la víctima de los malos tratos, golpes, grosería y demás agresiones psicológicas, además de múltiples infidelidades.

Incluso se conoció un video del ascensor privado que tenían para llegar a su penthouse, en el que se ve a Heard con el multimillonario Elon Musk, en una fecha en que el actor estaba grabando en otro lugar.

Así las cosas, algunos puntos clave que destacan en el marco de la batalla legal que libran los dos íconos son:

Peleas en repetidas ocasiones

Heard alegó en 2016 que Depp era “verbal y físicamente abusivo” con ella, y añadió que “le magulló la cara después de lanzarle un teléfono en su casa de Los Ángeles”, según CNN.

En cuanto a esto, Johnny declaró el martes pasado en el juicio que efectivamente discutían con frecuencia, mas aseveró: “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Durante el juicio, se han escuchado grabaciones de audio de algunos de sus intensas peleas, y destaca uno en el que Heard hablaba de golpear a Depp. Heard expresó: “No te dieron un puñetazo, recibiste un golpe. Siento haberte golpeado así, pero no te di un puñetazo”.

Por su parte, Laurel Anderson, una psicóloga clínica aseguró que los trató en 2015 y destacó que ambos vivían abuso mutuo.

El dedo cortado de Deep

El actor testificó que su dedo fue cortado por vidrios rotos en 2015 después de que, al parecer, Heard le lanzara una botella de vodka. Ante el tribunal sostuvo que en ese momento dijo a otras personas que se había lesionado con una puerta.

En ese punto el Dr. David Kipper, confirmó las declaraciones, pues ha atendido a Deep. Y aseguró que utilizó su dedo herido para escribir en las paredes con una mezcla de su sangre y pintura, según CNN.

“No quise revelar que había sido la señora Heard la que me había lanzado una botella de vodka y luego me había cortado el dedo. No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos. No quería meterla en esa mezcla”, expresó.

Mensajería

La defensa de Heard presentó como prueba varios mensajes de texto que Depp envió a diferentes chats, entre los cuales destacó uno que hacía referencia al “cadáver putrefacto” de Heard. Aunque él se mostró avergonzado y dijo que a veces usaba “humor negro”.

Además de otros mensajes en los que Depp hablaba de su consumo de drogas y alcohol con amigos como el actor Paul Bettany y el músico Marilyn Manson, registró el medio internacional.