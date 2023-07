Julio arrancó con toda: estos son los mejores memes de Julio Iglesias por el inicio de mes

Las redes sociales se ubicaron como el escenario digital más famoso entre los usuarios, debido a la facilidad y versatilidad que brinda para todo tipo de temas. Estos espacios permiten que las personas indaguen, se diviertan y pasen el tiempo, observando debates, publicaciones y contenidos graciosos.

Las redes sociales son base para que muchas personas se comuniquen y se diviertan. - Foto: Getty Images

Como bien se sabe, estas plataformas digitales permiten la interacción con todo tipo de internautas, participando en dinámicas, actividades o chistes sobre alguna tendencia. Al llegar la mitad del año, más de uno aprovecha y se traslada a sitios como Twitter, donde se puede disfrutar y desempolvar memes relacionados con el séptimo mes.

Con la llegada del primer día de julio, las redes sociales se inundaron de diversos memes e imágenes graciosas, las cuales le dieron apertura a una temporada llena de chistes y comentarios particulares en los que se involucraba directamente al cantante Julio Iglesias. Estos post fueron replicados por cientos de personas, recordando la dinámica que surgió hace algunos años.

La versatilidad de estos contenidos permitió que distintos usuarios los usaran a lo largo de los años, además de que le ponen un toque divertido a la entrada de la segunda mitad de 2023. Aunque para muchos pueden ser “aburridos” o “molestos”, lo cierto es que esta tradición en los escenarios digitales sigue intacta y soltando risas a más de uno.

“Todos los julios con iguales”, “Se vino julio”, “Julio no pinta bien”, “Julio viene con esperanza”, “Ya viene julio y no se ve muy bien”, “Julio viene con tormenta”, “Llegó julio y ni él lo puede creer”, “Julio llegó con cambios en Twitter”, “Julio está por arrancar”, entre otros.

Memes por llegada de julio - Foto: Twitter @carolonline

Memes por el mes de julio - Foto: Twitter @carolonline

Memes por el mes de julio - Foto: Twitter @carolonline

Memes por el mes de julio - Foto: Twitter @Mon1ca_GeIIer

Memes por el mes de julio - Foto: Instagram

Memes por el inicio de julio - Foto: Redes sociales

Memes por inicio de julio - Foto: Twitter @EliasMuskCL

Es importante destacar que miles de curiosos suelen compartir y subir nuevas ideas relacionadas con Julio Iglesias, haciendo montajes y ediciones divertidas, las cuales lo ubican en contextos, actividades e historias irreales.

Al respecto, y dado la fuerza que adquieren este tipo de expresiones en las redes sociales, Julio Iglesias ya se ha referido al tema, siendo consciente que es muy probable que cada 30 de junio o 1.° de julio se vuelva tendencia.

Sus declaraciones fueron dadas hace algunos años en diálogo con la revista Hola, donde le indagaron sobre su opinión acerca de las imágenes donde él, por su nombre y ser una figura pública de gran reconocimiento a nivel mundial, es el principal protagonista.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, señaló, aceptando el tema al parecer con un poco de resignación.

“No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, agregó el cantante de Con la misma piedra, Me olvidé de vivir, De niña a mujer, Ni te tengo, ni te olvido o Quijote al mismo medio.

Julio Iglesias, famoso cantante - (Photo by Victor Chavez/WireImage) - Foto: WireImage

Julio Iglesias aclaró noticias sobre su salud

Hace unas semanas el cantante fue noticia porque tuvo que salir a desmentir un rumor sobre su estado de salud. Varios medios hicieron eco de la versión según la cual el artista español se estaría viendo obligado a desplazarse en silla de ruedas, lo cual debía ser un gran tormento para él, que ha sido un trotamundos en más de medio siglo de incesante carrera.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente, ya no recuerda ni sus propias canciones”, relató el presentador Matías Vásquez, del programa A la tarde, de América TV, en Argentina.

Sin embargo, el propio artista español le salió al paso a los rumores y se pronunció. Aunque no suele hacer declaraciones en los medios o emitir comunicados, Iglesias se vio obligado a aclarar las condiciones reales de su estado de salud.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, arranca diciendo en sus redes sociales.

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, aseguró el cantante.