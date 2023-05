Julio Iglesias, enfurecido, desmiente que sufra de demencia: “No puedo creerme tanta especulación”

En los últimos días circuló la versión de que uno de los últimos mitos vivientes del espectáculo del siglo XX, Julio Iglesias, estaría atravesando serios problemas de movilidad y lucidez, lo cual sería la razón de su prolongada ausencia de los escenarios y de las redes sociales.

Varios medios hicieron eco de la versión según la cual el artista español se estaría viendo obligado a desplazarse en silla de ruedas, lo cual debía ser un gran tormento para él, que ha sido un trotamundos en más de medio siglo de incesante carrera.

Julio Iglesias, en 1983, fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. (Photo by Victor Chavez/WireImage) - Foto: WireImage

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, relató el presentador Matías Vásquez del programa A la tarde, de América TV, en Argentina.

Sin embargo, el propio artista español salió este miércoles al paso a los rumores y se pronunció. Aunque no suele hacer declaraciones en los medios o emitir comunicados, Iglesias se vio obligado a aclarar las condiciones reales de su estado de salud.

Julio Iglesias explicó que se encuentra perfectamente y que no existen razones para preocupar a sus miles de seguidores en todo el mundo.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, arranca diciendo en sus redes sociales.

Julio Iglesias y su esposa Miranda Rijnsburger. (Photo by Dave Kotinsky/Getty Images) - Foto: Getty Images

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, aseguró el cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español de 79 años.

“No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”, expresó con rabia el intérprete de clásicos de la balada como Me olvidé de vivir, De niña a mujer y Abrázame.

El mensaje lo divulgó a través de su cuenta de Instagram, el cual acompañó con una imagen suya en la que luce aparentemente en buena forma física, en su casa. “Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre”, dice. “Muchísimas gracias como siempre”, expresó el artista español en su publicación.

Sin embargo, las especulaciones sobre el deterioro de la salud de Iglesias no son nuevas. Hace unos meses, esta vez en la televisión de Estados Unidos, se dijo que “la parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio... no levanta un teléfono”.

Rumores que crecieron debido a que Julio Iglesias lleva varios años apartado de la esfera pública, por lo que, en los últimos meses, han crecido los rumores sobre la posibilidad de que su estado de salud se hubiera deteriorado notoriamente debido a su avanzada edad.

Iglesias vive en la actualidad en las Bahamas junto con su mujer, Miranda, y sus hijos. Y personas allegadas a su círculo más íntimo indicaron hace unas semanas que el artista tenía problemas de memoria e incluso problemas de movilidad, lo que le obligarían a tener que trasladarse con la ayuda de una silla de ruedas.

“Aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas’', sostenía hace apenas unos días un periodista de la televisión estadounidense.

Por su parte, Alberto Mateyko, conocido como ‘El muñeco’, amigo de Julio Iglesias, habría reconocido hace unas semanas que el cantante se encuentra en un “estado de salud delicado, pero no quiso salir a decirlo él porque está molesto por toda la repercusión que originaron sus palabras”.