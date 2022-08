Con jocosa publicación, Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud

Desde el pasado mes el artista Julio Iglesias ha estado en tendencia, esto porque desde que inicia Julio, la redes sociales se inundan con memes e imágenes del cantante, sin embargo, esta no fue la única razón.

El periodista argentino Jorge Rial señaló que Iglesias se encontraba en silla de ruedas por algunos problemas de movilidad. La revelación preocupó a la gran fanaticada del cantante, quienes desde entonces han estado al tanto sobre el avance de la salud del cantante.

Sin embargo, Rial aseguró que Iglesias no quería que nadie lo viera así, por ello, en sus redes sociales y perfiles oficiales no se habría dado ninguna información al respecto.

No obstante, a pesar de que Julio no sale mucho en redes o magazines a desmentir información, decidió reaparecer con una publicación jocosa en sus redes sociales. El cantante publicó una imagen en la que desmiente que se encuentre mal de salud y asegura que está gozando de plena salud.

“No suelo responder a esas informaciones “MALIGNAS e INCIERTAS” que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre”, se lee en la primera parte de la publicación.

Y continuó asegurando que “Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo “Y tu lo sabes” y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajajaY USTEDES LO SABEN. Mientras tanto, LES INVITO A BAILAR UN BOLERO. Producción de Rudy Pérez”, concluyó.

Cabe recordar que su segundo hijo, Julio José Iglesias, había manifestado que la salud de su padre “estaba de maravilla”, pero sus declaraciones dejaron muchas dudas entre periodistas y fanáticos del cantante, ya que muchos consideran que esas afirmaciones se hicieron para ocultar el verdadero estado de salud del español.

El reconocido artista había suspendido todos sus shows en público y eventos donde pudiera haber muchas personas para cuidarse de un posible contagio a raíz de la pandemia de covid-19, porque en los últimos años Iglesias ha tenido bastantes complicaciones de salud, por lo que habría sido muy minucioso con cualquier decisión que lo afectara a sus 78 años.

Julio Iglesias habló por primera vez sobre los famosos memes de “Julio”

Ya hace varios años el español había dado una entrevista en la que se refirió a la ola de memes que llegan a través de redes sociales con su rostro cuando comienza julio, por lo que su nombre y su imagen se pone de moda siempre a esta altura del año.

Y aunque el español aseguró que había visto algunas imágenes que no le gustaban, en general le parecieron divertidas y se tomó con humor la imaginación que tienen las personas en redes sociales para hacer chistes cada vez más novedosos con su imagen.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, afirmó Julio Iglesias a la revista Hola hace varios años.