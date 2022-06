“Se viene julio” y los graciosos memes con Julio Iglesias como protagonista no se hacen esperar

Como ya es habitual desde hace algunos años, los memes empezaron a ser parte del lenguaje con el que los internautas se expresan a través de las redes sociales. Dan a las personas un momento de diversión y ponen a flotar la creatividad de quienes los publican.

Un día antes de que inicie el mes de julio, así como el primer día del mismo, las plataformas de contenido digital se inundan de cientos de imágenes que, aludiendo al famoso cantante español Julio Iglesias, le dan la bienvenida al séptimo mes del año con un poco de humor.

Por ejemplo, la actriz, escritora y presentadora colombiana Isabella Santodomingo ha puesto una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que hace alusión a los memes relacionados con el cantante que dejan estos días.

“Como ya casi llega… aquí les dejo la selección de “Julio” (Se aceptan sugerencias de posts y/o de más memes para una próxima selección de ‘Julio’)”, escribió Santodomingo en el post que va acompañado de varias imágenes graciosas sobre el tema.

Es así como frases como “Julio viene con...” o “Se viene julio” son las que acompañan todo tipo de bromas relacionadas con la realidad actual y que por supuesto son animadas con la imagen del intérprete en diferentes facetas.

“Los chistes de Julio Iglesias porque ya viene Julio”, “¡Mañana es 1.° de julio y todo Twitter se llenará de memes de Julio Iglesias!”, “Para continuar con los meses de Julio Iglesias, que nadie soporta, pero todos mandan”, “Bueno, desde el viernes pueden silenciar o dejar de seguir: el feed será de los memes de Julio Iglesias”, escribieron algunas personas en Twitter.

En una ocasión, Julio Iglesias se refirió al tema, siendo consciente que es muy probable que cada 30 de junio o 1.° de julio se vuelva tendencia. Sus declaraciones fueron dadas en diálogo con la revista Hola, donde le indagaron sobre su opinión acerca de las imágenes donde él, por su nombre y ser una figura pública de gran reconocimiento a nivel mundial, es el principal protagonista.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, señaló, aceptando el tema al parecer con un poco de resignación. “No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, agregó el cantante al mismo medio.

A través de las redes sociales también se puede leer: “¡Si veo otro meme de Julio Iglesias, creo que voy a gritar!”, “Sabrá Julio Iglesias del tsunami de memes que causa todos los años?”, “Yo amo los memes de Julio. Me parece fascinante la cantidad de escenas, imágenes y contextos en los que la gente puede poner a Julio Iglesias. Soy fan”.

Además de imágenes graciosas, otros han optado por recurrir a videos relacionados con la llegada del mes y uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial.

Esta oleada de memes se ha convertido casi que en una tradición para comienzos de julio e incluso algunos han afirmado que esto ha logrado que generaciones jóvenes conozcan al artista.

Por ello, la gente continúa escribiendo: “Inserte su mejor meme sobre Julio Iglesias, voy primero...”, “Los memes de Julio Iglesias esperando para entrar”, “Si yo fuera Julio Iglesias aprovecharía la tendencia para lanzar disco nuevo cada Julio”, “Yo esperando el viernes para usar los memes de Julio Iglesias”.

Más memes de Julio Iglesias relacionados con la llegada del mes de julio:

