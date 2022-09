El contrato ‘confidencial’ que relaciona al cantante Julio Iglesias con un abogado de México

El cantante español Julio Iglesias fue invitado a celebrar el cumpleaños número 50 de uno de los abogados más famosos de México, Juan Ramón Collado, conocido por defender al expresidente Enrique Peña Nieto.

Es de mencionar que Collado se encuentra pagando una pena por lavado de activos y delincuencia organizacional desde 2019, asegura El País, que fue el que reveló el documento controvertido que relaciona al cantante español Julio Iglesias con el abogado.

Lo que más llamó la atención de la prensa internacional es que el medio citado revelara detalles de lo que fue el contrato del intérprete de Me olvidé de vivir, para un show en el cumpleaños número 50 de Collado, en el que supuestamente el abogado pagó 850 mil dólares por un concierto de aproximadamente un hora y 15 minutos.

El pago fue facturado a nombre de la empresa International Concerts Ltd. que se encuentra en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Es de mencionar que tal y como lo señala La Nación, se transfirieron emolumentos a través de una cuenta de Andorra a nombre de una de empresas sin actividad que se encuentra ubicada en Ámsterdam, y que recibe el nombre de Constellation Investments CV.

Fotografía de Julio Iglesias durante su concierto del 6 de diciembre de 2019, en Duluth, Georgia. - Foto: Getty Images

Fue tal el fanatismo de Collado para que Iglesias fuera a su celebración que pagó cuatro escoltas junto con toda la logística que requería verlo cantar. Además, en el contrato se incluye el pago del alojamiento en un hotel de alto lujo con cinco habitaciones. No solo esto, su equipo también se vio beneficiado que aunque no disfrutó de los mismos excentricismos del intérprete de Me va, me va, sí fue hospedado en otros hoteles de menor cuantía.

“El evento materia de este contrato deberá manejarse de manera muy confidencial por ambas partes. No se permitirá la presencia de prensa durante el concierto o en cualquier actividad donde el artista esté presente”, se lee en el documento que se encuentra firmado por Concerts Ltd.

El pago del show se hizo a dos cuotas: la primera, de 425 mil dólares, que se pagó en 2013, y la segunda, días antes de realizar el evento.

¿Un vínculo con Odebrecht?

En 2015, el BPA fue intervenido por las autoridades de Andorra porque, al parecer, tenían un lavado de fondos de compañías como Odebrecht , y fue el abogado el que resultó señalado de ser partícipe de dicha entidad bancaria actuando como cliente.

Es en este instante que las autoridades de Andorra vinculan a Collado de lavado de activos, o quizá, creen en la hipótesis que este pudo tener una figura de testaferro, un argumento que fue rechazado por el abogado, quien desaprueba las acusaciones del país europeo, y justifica su poder económico como fruto de la actividad empresarial de su bufete de abogados que lleva su apellido C&A Collado y Asociados.

En su argumento, también señala que la procedencia de sus activos vienen de la empresa fundada por su padre, de hace más de 20 años, exactamente en 1999, que reporta 84 millones de dólares por décadas, asegura el diario La Nación.

Foto referencia sobre firma de contrato. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, en 2018 el informe precisa que el monto de dinero del abogado se vio justificado por un movimiento que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de México, en su momento, por lo que no continuó la investigación.

Fue para 2019 cuando a través de otras investigaciones que las autoridades tuvieron las evidencias de acusar a Collado de delincuencia organizada y de lavado de fondos, además de embargar 90 millones de dólares.

El País informa que ha intentado conocer la versión del artista de dicho evento tan nombrado, pero hasta el momento no ha tenido mayor éxito.