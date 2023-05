Preocupación por salud de Julio Iglesias: no recuerda canciones que lo hicieron uno de los artistas latinos más célebres del mundo

Uno de los últimos mitos vivientes del espectáculo del siglo XX, Julio Iglesias estaría atravesando serios problemas de movilidad y lucidez, lo cual sería la razón de lo perdido que ha estado de las cámaras recientemente.

Así lo sostuvieron periodistas del programa A la tarde, de América TV, en Argentina.

Por eso, se está viendo obligado a desplazarse en silla de ruedas, lo cual debe ser un gran tormento para él, que ha sido un trotamundos en más de medio siglo de incesante carrera.

Durante la emisión, la periodista Cora Debarbieri recordó que, en su juventud, Julio tuvo un grave accidente, que le afectó la columna vertebral y le dejó como secuelas fuertes dolores y molestias para siempre.

Ha congregado a unos 600 millones de espectadores en sus conciertos. - Foto: Getty Images

Aparentemente, dijo la cronista, esa es la causa de los recientes quebrantos.

Su compañero de set, el presentador Matías Vásquez, le contestó que la situación es más preocupante aún.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, relató, tocando otro tema sensible para el español, con cuya voz se han enamorado y deleitado millones de fans en todas las esquinas del globo.

Vásquez también se refirió al aislamiento en que vive el artista, de 79 años. “La realidad es que aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas”.

Una de las últimas apariciones de Julio en público fue para defender a su exesposa Isabel Preysler, cuando ella rompió con el nobel Mario Vargas Llosa. - Foto: Europa Press via Getty Images

Al respecto, ya se había pronunciado, días atrás, el locutor argentino Alberto Mateyko, quien ha sido amigo del artista gallego por años.

“¿Qué anda pasando Julito?”, escribió Mateyko en Instagram, antes de empezar a referir que el Puma Rodríguez, otra gloria de la canción de los años 70 y 80, contemporáneo de Iglesias, lo había visto saliendo de su casa en Miami en silla de ruedas. Sin embargo, el periodista argentino, Jorge Rial, desmintió esta versión.

“Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara, la gente me pregunta, sabiendo de nuestra amistad, y yo digo ‘no sé nada’, ¿qué anda pasando, Julito?”, concluyó Mateyko en su publicación.

De ser ciertos los rumores de su deterioro, se pondría de presente el declive del artista de habla hispana de mayor renombre de la historia.

Es el cantante latino más vendedor de discos y uno de los diez más exitosos en ventas, con 300 millones de discos distribuidos en 14 idiomas.

Julio Iglesias durante su concierto del 6 de diciembre de 2019, en Duluth, Georgia. El colombiano Fernán Martínez fue su manager durante años. - Foto: Getty Images

Sus conciertos, también en los cinco continentes, han congregado a unos 600 millones de espectadores, cuya acogida le ha valido además 2.600 discos de oro y de platino.

Igualmente, ha batido varias marcas, de acuerdo con el Libro Guinness de los récords.

Una de las últimas veces que Iglesias salió a la luz fue para defender a Isabel Preysler, la reina de la alta sociedad española, que fuera su primera esposa y madre de sus hijos mayores, Chábeli y los cantantes Julio José y Enrique Iglesias.

En ese momento, Julio expresó su indignación con el nobel peruano Mario Vargas Llosa, porque cometió algunas indiscreciones al respecto de su ruptura con la Preysler, con la cual tuvo una relación sentimental de ocho años hasta 2022.