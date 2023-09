Karol G hace sensual baile con un bailarín y ‘fans’ ponen en el limbo su relación con Feid

Esta relación no ha sido confirmada por ninguno de los dos artistas, pero en más de una ocasión se han dejado ver juntos. Karol G acompaña a Feid a sus conciertos y de igual manera él a ella, incluso en uno de sus últimos conciertos, en plena tarima, Karol G felicitó a Feid por su cumpleaños, pues con todo el escenario verde y usando sus icónicas gafas, la paisa lo miró y le dijo ante todos los asistentes: “Feliz cumpleaños Salo”.

Recientemente, Karol G se encuentra realizando su más reciente gira Mañana será bonito Tour , y fue en uno de los últimos conciertos en los que la Bichota dio de qué hablar y no exactamente por su gran talento o por la emoción de ver el lugar lleno, que es lo que ha pasado últimamente. La razón por la que Carolina Giraldo llamó la atención fue por un sensual baile que llevó a cabo en tarima con uno de sus bailarines.

Critican a Karol G por baile que hizo con un bailarín

Aunque el paso de baile pudo ser solo parte de una coreografía, sus seguidores no se lo perdonaron, y por el contrario, pusieron entredicho el tipo de relación que ella sostiene con Feid , pues muchos le dijeron que eso es una falta de respeto hacia su pareja.

“Ya he visto a Karol perrear y casi besarse con medio mundo en la tarima. Chica yaaa, relájate”, “Ella nunca lo respetó” , “¿qué pasó aquí? jajaja al Feid no lo respetan, con la ‘young miko’ y con ese bailarín pobre, pero si Feid lo hace se lo funan”, “Tiene más química con el bailarín que con su supuesto novio”, “Pobre Feid”, y muchos más.

Más allá de las críticas, sus verdaderos fanáticos no la juzgan, sino que por el contrario la defienden de los haters, pues para muchos, hace parte de su show y puede tener cercanía con sus bailarines sin que eso implique algún tipo de infidelidad: “Es trabajo, no lo veo malo, ella sabe hasta dónde puede tocar”, “Ambos son profesionales en lo que hacen”, “Es su show y también su trabajo”, “Normal, es un show! y Feid sabe que ella no estará con nadie más”.